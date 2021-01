Krematoria by měla spalovat jen lidské ostatky. Zakázán by měl být i dovoz těl ze zahraničí, navrhuje Hamáček

Praha Ústřední krizový štáb doporučil ministerstvu pro místní rozvoj, aby do pondělního jednání vlády připravilo krizové opatření umožňující maximální využití krematorií v době epidemie koronaviru. Šéf štábu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl v pátek, že by opatření mělo obsahovat zákaz dovozu těl ke kremaci ze zahraničí, uvolnění emisních limitů krematorií a omezení spalování v nich jen na lidské ostatky. Chce tak zamezit situaci, kdy by krematoria přestala situaci zvládat.

Vedle Moravskoslezského kraje se podle Hamáčka mohou k naplnění kapacit v příštích dnech a týdnech na doraz dostat i zařízení v dalších krajích. Nejvíc volných kapacit mají nyní Praha a Liberec, celkově v Česku funguje 27 krematorií.

Kapacita krematorií je dostatečná. Ostrava mívá problémy i mimo covid, míní Rážová Hlavní hygienička Jarmila Rážová v pátek uvedla, že u zemřelých s covidem nic nebrání pohřbu do země. Pohřbů do země obecně je ale podle Hamáčka průměrně v Česku 30 za den v porovnání se stovkami prováděných nyní žehem, vždy jde o přání rodiny. V rámci štábu dnes vznikla skupina za účasti hasičů, zástupců ministerstva pro místní rozvoj a zástupců pohřebních služeb, která bude každý den hodnotit kapacity krematorií a organizovat případné převozy těl. Ústřední krizový štáb vydal také pokyn, aby při převozech mohly pomáhat dopravní prostředky hasičů či vojáků. Tři roky stará novela zákona o pohřebnictví uvádí, že k převozům těl mohou být využívány pouze speciální pohřební vozy.