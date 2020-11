Krematorium v Olomouci má v areálu chladicí kontejner, má sloužit jako záloha

OLOMOUC Chladící kontejner v pátek dopoledne přivezl kamion do areálu krematoria v Olomouci, kde bude sloužit jako záloha pro případ provozního výpadku zařízení. Skladovací kapacity v okolí jsou totiž plné a při odstávce krematoria by mohl být problém se zajištěním náhradního uložení zemřelých. V pátek to řekl primátorův náměstek Martin Major (ODS).

Olomoucké krematorium zaznamenalo vyšší počet zemřelých, což souvisí i s pandemií covidu-19. Podle Majora zatím stíhá těla zemřelých zpopelňovat. „Naše krematorium jede na vyšší výkon než obvykle, jede naplno. Nicméně kontejner je pouze jako rezervní pro případ, kdyby se objevila nějaká technologická porucha. V nejbližším okolí není možné sehnat volnou dostupnou kapacitu,“ uvedl Major, podle kterého přistavený chladící kontejner nyní nebude používán k ukládání těl. „Je to záložní zařízení, o kterém zatím předpokládáme, že nebude využito,“ dodal Major. Také v ostatních krajích jsou krematoria plně vytížená. V Olomouckém kraji je od začátku pandemie evidováno 28 154 nákaz koronavirem. Z nemoci se vyléčilo 19 067 lidí a aktuálně se s ní potýká 8721 osob. V souvislosti s nákazou zemřelo v kraji celkem 366 osob. Za uplynulý týden přibylo 109 úmrtí, předminulý týden jich bylo 85.