Z přetíženého krematoria v Ostravě se převeze 50 těl do Hustopečí. Kapacitní problémy hrozí i jinde

Do pátku má krizový štáb pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) dostat kvůli nárůstu zemřelých statistiku vytíženosti krematorií v jednotlivých krajích. Hamáček to řekl novinářům ver středu po jednání štábu. Zároveň uvedl, že Česku se daří držet přibližně dvouměsíční zásoby ochranných pomůcek pro boj s epidemií covidu-19.

Nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji, odkud se chystá převoz 50 těl do jihomoravských Hustopečí, kde je volná kapacita, dodal. Kapacita krematorií v některých dalších krajích podle ministra může být naplněna v příštích dnech, štáb to bude řešit přesuny. Nejvíc volných kapacit má podle něj Praha.



O pomoc zažádal počátkem týdne Moravskoslezský kraj. Hamáček ve středu uvedl, že statistiku zpracuje vedení hasičského sboru ve spolupráci s Asociací pohřebních služeb. Ta bude zřejmě i organizovat převoz. Hamáček na dotaz ČTK, zda budou s přesunem pomáhat vojáci či hasiči, uvedl, že pohřební služby vyžadují specifickou techniku, a tedy i externího dodavatele.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) v pondělí oznámil, že krematorium v Ostravě nestačí zpopelnit všechny zemřelé a že požádá o pomoc krizový štáb. V Ostravě je jediné krematorium v kraji, který je jedním z nejlidnatějších regionů v zemi. Přetíženost je spojena s epidemií koronaviru. Ostravské krematorium už v listopadu muselo navýšit kapacitu skladování zesnulých a vybudovalo nové skladovací místo.

Krematorium mělo kapacitu pro uskladnění maximálně 50 zemřelých, tehdy ji navýšilo na dvojnásobek. Zařízení je schopno denně, včetně sobot a nedělí, zpopelnit asi 60 zesnulých.

Zatímco běžně zpopelní ostravské krematorium měsíčně v průměru 950 až 970 zesnulých, v posledních měsících je to o 60 procent více. V listopadu bylo zpopelněných 1556, v prosinci 1570.

V celé zemi od začátku epidemie zemřelo 12 436 lidí s covidem-19. V pondělí bylo zaznamenáno 124 úmrtí a v úterý 90, ale ministerstvo údaje o počtech zemřelých pravidelně zpětně navyšuje.

Pohřební služby musejí kvůli pandemii víc používat ochranné pomůcky a dezinfekcí. Ochranné pomůcky musí v současné době používat všichni zaměstnanci, dezinfekcí musejí být vybaveny veškeré provozy pro veřejnost. Ministerstvo zdravotnictví na konci března zveřejnilo zprávu o nakládání s těly zesnulých s potvrzenou nákazou koronavirem.

Zásoby jsou dostatečné, uvedl Hamáček

Česku se daří udržovat přibližně dvouměsíční zásoby ochranných pomůcek pro boj s epidemií covidu-19, řekl po středečním jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) novinářům jeho předseda Jan Hamáček (ČSSD). Lidi Hamáček vyzval k dodržování vládních opatření, epidemická situace podle něj není dobrá a není jiná cesta ke zlepšení než snížit prostřednictvím tvrdých omezení počet kontaktů mezi lidmi.

Hamáček řekl, že ÚKŠ pravidelně sleduje centrální i krajské zásoby ochranných prostředků. „Byli jsme informováni ministerstvem průmyslu a obchodu, že zásoby jsou dostatečné. Daří se plus minus plnit dvouměsíční zásobu, kterou má každý zřizovatel držet,“ uvedl. Rozsáhlejší je podle něj zásoba v případě rukavic kvůli signálům, že by jich mohl být na trhu nedostatek.

Pomůcky potřebné k očkování si zajišťují jednotliví zřizovatelé. Pro případ výpadků dodávek si ale Česko zajišťuje padesátiprocentní rezervu na úrovni Správy státních hmotných rezerv (SSHR). „Pokud v některých nemocnicích by došlo k problému, měli bychom to být schopni kompenzovat ze SSHR, nebo zápůjčkou například z fakultních nemocnic,“ řekl.

Hamáček nepředpokládá, že by při počtech dostupných očkovacích dávek v řádu statisíců mohl být v lednu či únoru nedostatek materiálu. „Komplikace by mohly přijít až při nasazení těch milionových objemů, na to jsme právě připraveni těmi dodávkami do SSHR a případným uvolňováním ze SSHR nemocnicím,“ uvedl.

Epidemická situace podle Hamáčka v Česku dobrá není. „Česko se pohybuje na evropské i světové špičce z hlediska nárůstu nových případů, klíčové je udělat maximum, aby tomu tak co nejrychleji nebylo,“ uvedl. Kabinet podle něj pro to dělá maximum, opatření jsou podobná jako na jaře i podzim, kdy fungovala. „Je klíčové, abychom ta opatření všichni dodržovali,“ dodal.

Hamáček řekl, že chápe únavu a naštvání lidí, kteří by se chtěli vrátit k běženému životu. „Epidemie to ale svou charakteristikou neumožňuje. Potvrzují se slova, že dokud nebude společnost adekvátně proočkována, jiná možnost než tvrdá, ale jediná fungující opatření, není,“ uvedl.