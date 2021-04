Kulhánek po schůzce se Zemanem: Na dlouhodobém směřování zahraniční politiky nehodlám nic měnit

PRAHA Kandidát na ministra zahraničních věcí za ČSSD Jakub Kulhánek se odpoledne setkal s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Po jednání webu Lidovky.cz napsal, co na schůzce probírali. Naznačil poprvé i plány do budoucna. Chce se věnovat například podpoře kabinetu ve „vakcinační diplomacii“.

„Probírali jsme českou zahraniční politiku. Řekl jsem panu prezidentovi, že nehodlám měnit nic na jejím dlouhodobém směřování a budu prosazovat české národní zájmy. A zdůraznil jsem, že se budu snažit, aby česká zahraniční politika mluvila jedním hlasem a udržela se i nadále její hodnotová orientace,“ napsal webu Lidovky.cz Kulhánek. Už dopoledne se setkal dosavadní náměstek ministra vnitra Jana Hamáčka s premiérem Andrejem Babišem.



Na prvním místě je agenda související s covidem, především pravidla pro cestování českých občanů a podpora vlády ve vakcinační diplomacii, nebo podpora českého exportu, která bude pro zotavení české ekonomiky velmi důležitá,“ uvedl dále Kulhánek s tím, že do jmenování do funkce šéfa diplomacie, které by se mohlo odehrát ve středu, nebude poskytovat rozhovory.