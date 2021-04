Nový šéf diplomacie Kulhánek si má kvůli Vrběticím volat s generálním tajemníkem NATO

Praha Ve středu odpoledne by si podle informací webu Lidovky.cz ze dvou důvěryhodných zdrojů z bezpečnostní komunity měli zavolat generální tajemník NATO Jens Stoltenberg s čerstvě jmenovaným šéfem české diplomacie Jakubem Kulhánkem (ČSSD).

„Mají si dnes odpoledne volat ohledně Vrbětic. Připravuje se také společné stanovisko aliance,“ řekl webu Lidovky.cz zdroj, který je obeznámen s diplomatickým děním.

Alianční spojenci už o detailech vyšetřování okolností výbuchu muničního skladu s ruskou stopou vědí. Řekl jim to český velvyslanec při NATO Jakub Landovský.

„Spojence jsem v minulých dnech informoval neformálně. Na úterním zasedání Severoatlantické rady je budu informovat v rámci programu,“ řekl serveru Lidovky.cz Landovský v pondělí večer. Na čtvrtek je pak plánované zasedání právě k Vrběticím. Tam by mohla zaznít i společná reakce NATO.

Série jednání se týká zjištění, že za výbuchem muničního areálu ve Vrběticích stála v roce 2014 ruská armádní tajná služba GRU. Zatímco Česko vyhostilo v reakci na odhalení osmnáct lidí z ruské ambasády, ruská strana vyhostila 20 Čechů. Na odjezd jim dala jen 24 hodin, Praha poskytla dva dny.

Na středeční odpoledne je předvolán do Černínského paláce také ruský velvyslanec v Česku Alexandr Zmejevskij. Premiér Andrej Babiš nechtěl prozradit, co se od jednání nového ministra zahraničí s ruským velvyslancem očekává. „My s panem Hamáčkem jsme o tom diskutovali, máme to domluveno. Pochopitelně vám to nemohu říct,“ řekl premiér pro Český rozhlas.