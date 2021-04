Zeman jmenuje Kulhánka ministrem zahraničí, jeho nominaci ale kritizovala opozice

Praha Prezident Miloš Zeman ve středu odpoledne jmenuje Jakuba Kulhánka (ČSSD) ministrem zahraničí. Ve funkci nahradí minulý týden odvolaného Tomáše Petříčka (ČSSD). Post šéfa české diplomacie v mezičase zastává vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Kulhánek patří k dlouholetým spolupracovníkům špiček sociální demokracie, radil bývalému premiérovi Bohuslavu Sobotkovi a nyní patří do nejbližšího okolí Hamáčka.



Od poloviny července 2018 pracuje jako Hamáčkův náměstek na ministerstvu vnitra, dříve byl jeho parlamentním poradcem, když Hamáček předsedal Sněmovně. Jako náměstek pracoval také na ministerstvech obrany a zahraničí. Působil i v čínské společnosti CEFC Europe. Kvůli tomu jeho nominaci kritizovala opozice.

Na post ministra zahraničí byl Kulhánek nominován poté, co funkci odmítl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Odvolání Petříčka navrhl Hamáček poté, co nad ním zvítězil ve volbě stranického předsedy. Zdůvodnil to tím, že ČSSD musí působit jednotně. Jeho konec v Černínském paláci dlouhodobě požadoval Zeman.