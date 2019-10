Lední medvědi a další pouliční umělci v kostýmech zvířat mají v Českém Krumlově definitivní zákaz

ČESKÝ KRUMLOV Zastupitelé Českého Krumlova schválili úpravu vyhlášky o pouličním umění, která nově zakazuje vystoupení ve zvířecích kostýmech a bublináře. Platná bude od 1. listopadu, tedy od tohoto pátku. Ve městě se v druhé polovině října objevili lidé převlečení do kostýmu ledního medvěda a bublinář, kteří se fotografovali s turisty a vybírali od nich za to peníze. Do města se přesunuli podle radních z Prahy, která taková vystoupení zakázala nedávno.

Pro zákaz hlasovalo všech 21 přítomných zastupitelů. Místostarosta Ivo Janoušek (SNK-Město pro všechny) v debatě řekl, že na masopustní masky se zákaz nevztahuje.



Radní rozhodli o změně vyhlášky 21. října. Starosta Dalibor Carda (SNK-Město pro všechny) ve čtvrtek řekl, že radnice ji měla připravenou už déle.

„Takové umění do Krumlova nepatří, je nevkusné, nepatří to vůbec do historického jádra. Stejně jako to vyhodnotili zastupitelé Prahy, rozhodli jsme se i my, že to nepovolíme a že to v ulicích Krumlova nechceme,“ řekl Carda.



V Praze od 15. října nesmějí v centru vystupovat lidé v obřích kostýmech zvířat a nesmí se tam ani dělat bubliny, po nichž jsou chodníky podle vedení města znečištěné a kluzké. Dosavadní krumlovská vyhláška, která upravovala hudební, divadelní a artistická vystoupení, pohyb zvířecích maskotů a bublinářů neregulovala.



Českokrumlovská vyhláška nově zakazuje pouliční vystoupení v převlecích za zvířata či postavy z filmů, televizních pořadů nebo počítačových her a v převlecích, jež rozměry zjevně přesahují proporce dospělého člověka.

Do Českého Krumlova, jehož historické centrum je zapsáno na seznamu UNESCO, přijedou ročně asi dva miliony turistů. V Českém Krumlově žije asi 13 000 lidí. Ve městě se loni ubytovalo 293 644 turistů, tedy 17 procent všech, kteří přijeli do jižních Čech. Víc než třetinu tvořili Asiaté.