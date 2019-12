V Arktidě našli medvěda s nasprejovaným názvem sovětského tanku. Ohrožuje ho na životě

Moskva Na sociálních sítích se tento týden objevilo nezvyklé video zobrazující ledního medvěda uprostřed arktické pustiny, který má na boku nasprejovaný nápis „T-34“ - jméno ikonického sovětského tanku. Odborníci se v současnosti snaží přijít na to, proč má na sobě medvěd namalovaný zrovna tento nápis a kdo za to může.

Velká písmena by totiž mohla zvířeti uškodit, upozorňuje server The Independent. Výrazná černá barva, nasprejovaná na medvědově kožichu, může narušit jeho přírodní kamufláž.

To může poškodit jeho schopnost lovit a ohrozit jeho přístup k potravě. Podle odborníků stojí za pozornost také fakt, že nápis je na medvědovi napsán neobvykle čistě a přesně.

„Napovídá to tomu, že medvěd musel být během psaní nápisu buď omámen nebo něčím uspán,“ uvedl pro agenturu Ria Novosti výzkumník Anatolij Kochněv z Institutu pro severské biologické problémy.



„Vědci by tohle neprovedli, musel to být někdo s velmi specifickým smyslem pro humor,“ řekl Kochněv. Zároveň dodal, že barva by se mohla z kožichu smýt, až bude zvíře plavat.



Nahrávka mědvěda byla pořízena uprostřed ruské arktické pustiny. Na sociální sítě byla vyvěšena uživatelem Sergejem Kavrejem, členem organizace World Wildlife Fund. Ten přiznal, že nemá ponětí, kde bylo video pořízeno.

Podle Kochněva mohlo k nasprejování nápisu dojít v souostroví Nová Země. Její obyvatelé totiž v únoru vyhlásili stav pohotovosti, protože do místních vesnic a měst tehdy zabloudilo více než padesát ledních medvědů. Je tak prý možné, že místní lidé ledního medvěda chytili, znehybnili a označili před nadcházející zimou.