Lidé pracující v kanceláři s dalšími kolegy roušku v dohledné době neodloží. Astmatici by mohli dostat výjimku

Praha Astmatikům ústenky nedělají dobře, a mohli by se dočkat výjimky z nařízení. Ostatní roušku jen tak neodloží. A to platí zejména pro ty, kdo tráví čas v těsném kontaktu s dalšími lidmi. Pracovní doba ve sdílených kancelářích tak bude náhubková.

Pokud paměť sahá aspoň do minulého roku, člověk si vzpomene na horké dny, během nichž se venku téměř nedalo dýchat. Podobné pocity mohou mít někteří už teď. Povinná rouška je může dusit stejně jako tropické teploty. „Roušky nedělají dobře řadě astmatiků, zhoršují jejich subjektivní pocity dušnosti,“ řekl serveru Lidovky.cz alergolog a imunolog Petr Víšek.

Pro astmatiky skýtá rouška ještě jeden problém. Řada z nich má podle Víška citlivější reakce sliznic a kůže na vnější podněty, dlouhodobé nošení roušky jim tak nedělá dobře na kůži obličeje, způsobuje podráždění. Reakce je podobná jako u lidí s chronickým kožním onemocněním.

Při chystaném masivním uvolnění protikoronavirových restrikcí, které začne v pondělí 11. května, se lidé budou vracet do běžného života, kdy nemají kancelář doma, ale musejí znovu do práce, mohou si vyjít na zahrádku restaurace nebo ve skupince do parku. Rouška najednou představuje břímě. A vzbuzuje také spoustu otázek. Tak třeba: co dělat, když pro sebe nemám celou kancelář, ale musím pracovní prostor sdílet s ostatními lidmi?

Správná odpověď se leckomu nebude líbit. Člověk by měl mít masku nasazenou i tam. „Osm hodin v kuse je určitě dlouhá doba, a může tak vzniknout vlhké prostředí. Ale nedokážu říct, jestli by bylo menší riziko být bez roušky, spíš si myslím, že ne, a to platí zejména v těsném kontaktu v práci,“ říká předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Pro případy, kdy člověk tráví pracovní dobu v open spacu s dalšími lidmi, radí brát si s sebou aspoň jednu roušku náhradní a vyměnit ji.

Rada to je dobrá obzvlášť proto, že „náhubky“ zatím Češi jen tak neodloží. „Došlo k zatím největšímu rozvolnění, další pravidla ale stále platí a musíme je dodržovat,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Týká se právě především roušek.

Užitečnější, než si myslíme

Studie zatím podle Prymuly ukazují, že největší riziko nákazy nemocí covid-19 je skrze kapénky, nikoli jemné aerosoly, a právě na zachycení větších částic mohou mít roušky vliv. „Je možné, že používání roušek bude mít v našich podmínkách větší dopad, než si myslíme,“ dodal.

Podle Šonky by mělo platit, že „náhubky“ by měly být z hygienicky nezávadného materiálu, vyprané a vyžehlené. I on by, stejně jako Prymula, byl ještě opatrný. Připouští však, že diskuse se může vést o tom, zda pravidlo neuvolnit pro pobyt na ulici a na čistém vzduchu. Ne však v práci nebo MHD. Podobně mluví imunolog Víšek: „Roušky chrání před masivním šířením viru, jsem-li sám nakažený. Proto smysluplnost nošení roušky vidím jen v uzavřených prostorách s koncentrací většího množství osob a samozřejmě tehdy, má-li člověk projevy respiračního onemocnění a je v kontaktu s druhými lidmi. Nošení roušek venku v létě mně smysl nedává.“

Na internetu už začaly kolovat obrázky, kterak se z jednodílných plavek staly dvoudílné, z dvoudílných trojdílné. Bikiny doplňuje rouška, samozřejmě se stejným vzorkem, aby nedošlo k módnímu faux pas, až přijde čas vysvléknout se do plavek a ústenky budou stále povinné. Už dubnové teploty znamenaly pro mnohé nepříjemnost, pokud se s nimi potkali s maskou na obličeji.

Léto pod rouškou se zdá být nepředstavitelné. O to víc, že celá Evropa zažívá v posledních letech období s teplotními rekordy. Krom toho přibývá letních dní, kdy teplota překročí 25 stupňů Celsia, stejně tak i tropických, kdy se rtuť vyšplhá nad třicítku. Ostatně jen loni jsme těch prvních měli v Česku podle Českého hydrometeorologického ústavu 86. Těch druhých dokonce 39. Ještě donedávna přitom platilo, že letních dní padne v roce okolo 45, tropických zhruba 8.

Dopady horkých dnů na zdraví jsou přitom mnohem větší ve městech. A právě tam je také větší nutnost nosit roušky.

Pokud promořit, tak v létě

Vše bude záležet na tom, jak se bude epidemie v Česku dále vyvíjet. I Prymula připouští, že v některých případech by mohlo být nošení roušky odpuštěno. Hlavně těm, kterým ústenka prokazatelně nedělá dobře. Tedy třeba zmíněným astmatikům. „V případě různých zdravotních kontraindikací nebo i dalších, na které bude potřeba brát zřetel, bude i toto rozvolněno. Ovšem neplatí to plošně, protože to je to hlavní, co máme ve chvíli, kdy budeme uvolňovat většinu ostatních opatření,“ uvedl epidemiolog.

Imunolog Víšek k tomu dodává, že pokud má dojít k postupnému promoření obyvatelstva novým typem koronaviru, pak bude lepší, když se tak stane v létě, kdy je tělo odolnější.