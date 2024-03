Orel much nelapá, řekl Babiš na kritiku Lipavského, že je ohrožením pro Česko

Šéf ANO v tomto týdnu kritizoval rozhodnutí české vlády přerušit konzultace se slovenskou vládou. Uvedl, že premiér Petr Fiala úplně ničí česko-slovenské vztahy.

„Mně přijde, že už začíná být bezpečnostním ohrožením této země, způsob, kterým podkopává obranyschopnost a mezinárodně politické postavení naší země,“ řekl v neděli Lipavský. Babiš podle něj neví o zahraniční politice vůbec nic. „Provedl naprosto šílené věci s česko-polskými vztahy, on se nechal vodit od (maďarské premiéra Viktora) Orbána v evropské politice naprosto šíleným způsobem,“ uvedl ministr.

Babiš odpověděl. „Já s Putinem nikdy nejednal. S ním jednal Nečas, on považoval Rusko za strategického partnera. My naopak vyhostili po Vrběticích největší počet ruských diplomatů. Tak jaké já bych měl být nebezpečí pro stát?“ reagoval na dotaz iDNES.cz. Lipavského označil za „člověka, který se stal ministrem omylem“ a „dokáže mluvit jen o Ukrajině“. „Víc se o něm nechci bavit. Orel much nelapá,“ dodal Babiš.

Česko má podle Lipavského zájem pokračovat v česko-slovenských vztazích. „Chceme je mít praktické, chceme je mít věcné, rozhodně se nic nezastavuje. Nicméně, aby proběhlo mezivládní jednání, ve kterém je obsaženo mnoho symboliky a sounáležitosti, tak tato chvíle v tento moment není,“ řekl.

České vládě jde podle něj maximálně o bezpečnost České republiky. Ukrajina je podle něj hrází proti ruskému vlivu v Evropě. Pokud jde slovenská vláda, slovenský premiér Robert Fico nebo slovenský ministr zahraniční Juraj Blanár některými svými vyjádřeními nebo kroky proti této politice, tak je to pro českou vládu poměrně silný moment, uvedl Lipavský. Obvinění, že česká vláda podporuje válku na Ukrajině, je podle něj absurdní. „Určitě nemůžeme říct, že by slovenská vláda ohrožovala bezpečnost České republiky,“ řekl na dotaz, zda je vláda Fica ohrožuje bezpečnost Česka.

V zahraniční koncepci podle bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (SOCDEM) stojí, že sousedské vztahy jsou základem české diplomacie a zahraniční politiky. „Nepochybuji, že se to (aktuální situace) promítne i do Visegrádu. Já se domnívám, že ten bude za chvíli ve stadiu klinické smrti,“ řekl Zaorálek. Dopady rozhodnutí českého kabinetu jsou podle něj daleko zásadnější. „My se sousedy nic nerušíme, my se Slovenskem spolupracujeme a komunikujeme dál,“ řekl v diskusi místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra.

Podle Lipavského v žádném případě nehrozí, že zrušil pozvání Blanára do Prahy na setkání ministrů zahraničí V4, které se uskuteční ve čtvrtek 21. března. Do uskupení dále patří Polsko a Maďarsko. Premiéři těchto států v Praze jednali minulý týden. „V4 postrádá mnoho společných témat, nicméně držíme ten dialog,“ řekl dnes Lipavský. Na schůzce se chce zabývat i tématem podpory Ukrajině.

Podle Zaorálka je potřebují země V4 vůči tomu, co se děje na Ukrajině, držet určitou jednotu a musí se o ní usilovat. „Visegrád nikdy nebyl o absolutní shodě, vždycky jsme vybírali témata, na kterých se shodnout dokážeme,“ dodal.