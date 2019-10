‚Lítost nestačí.’ Jestli mě vyženou z domu, v Česku dál žít nebudu, tvrdí jedna z obětí H-Systemu

PRAHA Už dvakrát zaplatila své bydlení, přesto o něj nejspíš přijde. Podle rozhodnutí Ústavního a Nejvyššího soudu musí Milena Drdácká společně s dalšími desítkami klientů zkrachovalého projektu H System vyklidit svůj dům v Horoměřicích u Prahy. Verdikt v roky se táhnoucí kauze může změnit patrně už jen to, že by nemovitost zaplatila potřetí. „Pokud bych o svůj domov skutečně přišla, v Česku bych dál žít nemohla,“ říká v rozhovoru pro LN.

Lidovky.cz: Překvapilo vás rozhodnutí Ústavního soudu?

Jsem hodně zklamaná. Osobně jsem do něj vkládala naděje, říkala si, že Ústavní soud chrání práva občanů České republiky, když v ní člověk žije, vychovává děti, platí daně. Čekala jsem, že se nás někdo zastane po 20 letech moření se, kdy stát zcela selhal s kontrolou.

Kauza H-System Stavební firma H-System v roce 1993 slibovala levné bydlení v obcích u Prahy, záhy však zkrachovala a skončila v konkurzu. Přes tisíc jejích klientů tak přišla celkem o miliardu korun. Někteří si domy po dohodě s konkurzním správcem dostavili za další peníze sami. Konkurzní soud ale dohodu později zamítl. Nový konkurzní správce Josef Monsport proto klienty už v roce 1999 vyzval k vystěhování, což poškození, kteří za své bydlení zaplatili dvakrát, odmítají.



Nejvyšší soud loni rozhodl, že klienti musí domy vyklidit. Rozhodnutí v úterý potvrdil Ústavní soud s odůvodněním, že se kvůli mnoha protichůdným zájmům nedalo najít řešení vyhovující všem. Majoritní akcionář zkrachovalého H-Systemu Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.

Píše se o tom, že jsme v době, kdy jsme po krachu stavební firmy začali sami domy dostavovat, neměli k tomu souhlas konkurzního soudu, tehdy ale nic takového nebylo. Představitelem státu byl konkurzní správce a ten nám souhlas dal. Mrzí mě, že z nás dělají bandu hloupých lidí, kteří dali peníze do pochybného spolku a své bydlení zaplatili dvakrát. Kdybychom souhlas neměli, přece nikdo z nás by nedával další peníze na jeho dostavbu. Na vše byly smlouvy.

Lidovky.cz: Jaká nyní panuje v Horoměřicích atmosféra?

Lidé jsou zaskočení, že se nás stát nezastal, byť hraje v kauze majoritní roli. Říká se, že v H-Systemu nic nebylo, protože jej pan (Petr) Smetka (majoritní akcionář stavební firmy, pozn. red.) vytuneloval. To tak není, byly v něm majetky za 1,5 miliardy, což zmapoval první konkurzní správce. Dnes jsou nenávratně pryč, neboť pan (Josef) Monsport (nový konkurzní správce, pozn. red.) prodával konkurzní podstatu tak, jak prodával.

Josef Monsport před jednáním v Hrzánském paláci.

Lidovky.cz: To je silné nařčení.

To vše jsou dohledatelné věci. V Lichocevsi (další z lokalit projektu H-System, pozn. red.) prodával pozemky o tisících metrech čtverečních při ceně 17 korun za metr. Po šesti letech, aniž by se na nich cokoli stalo, prodal třetinu za stovky milionů. Nehoráznost! On vyvedl peníze z konkurzu, ne Smetka. Kdyby nezavřeli Smetku, pozemky mohl zpeněžit a všechny poškozené klienty odškodnit. A my bychom bydleli v klidu.

Lidovky.cz: Konkurzní správce Monsport nicméně uvedl, že chce postupovat citlivě. V tomto smyslu na něj apeloval i Ústavní soud. Jak zatím proces probíhá?

Pan Monsport vystupuje, že je hrozně hodný, že nás hned na dlažbu nevyhodí. Zároveň říká, že jsme mu nikdy neodpověděli a nedali nabídku na odkoupení. To je nehorázná lež. My ho oslovili mnohokrát, máme to zdokumentováno. Jenže on nás arogantně ignoroval.

Lidovky.cz: Jste připravená domov, vámi už dvakrát zaplacený, opustit?

Nejsem. Kdo by mohl být na něco takového připraven? To úplně raní lidské nitro. Vy si umíte představit, že byste dvakrát zaplatil bydlení a měl ho pak opustit, nebo v něm platit 20 tisíc nájem, jak chce Monsport?

Lidovky.cz: Jaký další vývoj očekáváte?

Už nemáme žádný opravný prostředek. Jedinou šancí je, že se obrátíme na Evropský soud pro lidská práva, to ale nemá odkladný účinek, tudíž by to pro nás nic neznamenalo. Snad morální satisfakci. Doufám, že se k tomu konečně postaví čelem stát a pomůže nám.

Řeči politiků, že jim to je líto, mi nestačí. Zaplatila jsem to třemi miliony korun, dvaceti lety stresu, soudních jednání a šikanou ze strany pana Monsporta. Chci, aby mi stát pomohl, protože jsem v téhle situaci nedobrovolně, aniž bych udělala cokoli špatného.

Jeden z domů z projektu zkrachovalé společnosti H-System, z něhož se budou muset majitelé vystěhovat.

Lidovky.cz: Jaká by ta pomoc měla být? Úvěr, za který by ručil stát?

Půjčka, abychom se mohli vykoupit, by byla jednou z cest. Musela by být nastavená tak, abychom ji zvládli splácet. Jsou mezi námi starší lidé v neproduktivním věku, já mám pět let do penze.

Lidovky.cz: Tudíž jste ochotná zaplatit bydlení potřetí?

A co nám zbude? Ale za rozumnou cenu, ne za tržní, jak chce Monsport, aniž by zohlednil naše vklady. Vyženou-li mě z domu, který jsem vymazlila, věřte, že bych v Česku dál žít nemohla.

Lidovky.cz: O vyklizení rozhodl již loni Nejvyšší soud. Jaký byl více než rok nejistoty?

My v této nejistotě žijeme dlouho. Monsport přišel s tlakem vždy hlavně před Vánocemi a dovolenými. Na domech viselo upozornění, že v nich žijeme neoprávněně. Jsem ale přesvědčená, že na ně máme nárok. Je to náš domov, který jsme dvakrát zaplatili. Kdybychom jej tenkrát nedostavěli, nemá Monsport ani co prodávat