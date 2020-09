Maláčová a Petříček jdou do preventivní karantény. Z domova bude pracovat i část ministerstva financí

Praha Ministryně práce Jana Maláčová i ministr zahraničí Tomáš Petříček (oba ČSSD) ruší svůj program a budou pracovat z domova. Příznaky nového typu koronaviru ale nemají, uvedli na svých Twitterech. Maláčová byla v blízkém kontaktu s člověkem, který se setkal s pozitivní osobou na onemocnění covid-19. Příští týden půjde na test. Na ministerstvu zahraničí bylo zachyceno několik pozitivních případů.

„Právě jsem se dozvěděla, že jsem byla v blízkém kontaktu s člověkem, který se setkal s osobou pozitivní na covid. Pravděpodobnost přenosu je nízká, nemám žádné příznaky. Přesto ruším program a budu pracovat doma, dokud nebudu mít jistotu, že jsem ok. Příští týden půjdu na test,“ uvedla Maláčová.



Právě jsem se dozvěděla, že jsem byla v blízkém kontaktu s člověkem, který se setkal s osobou pozitivní na Covid. Pravděpodobnost přenosu je nízká, nemám žádné příznaky. Přesto ruším program a budu pracovat doma, dokud nebudu mít jistotu, že jsem ok. Příští týden půjdu na test. — Jana Maláčová (@JMalacova) September 3, 2020

„Vzhledem k záchytu několika pozitivních případů na ministerstvu zahraničí jsem se rozhodl jít preventivně do domácí izolace a do konce týdne ruším svůj program a pracuji z domova. Příznaky nemám, ale nechci ohrozit ostatní,“ napsal Petříček.

Vzhledem k záchytu několika pozitivních případů na @mzvcr jsem se rozhodl jít preventivně do domácí izolace a do konce týdne ruším svůj program a pracuji z domova. Příznaky nemám, ale nechci ohrozit ostatní. Prosím, dodržujte hygienická opatření a dávejte na sebe pozor. — Tomáš Petříček (@TPetricek) September 3, 2020

V karanténě je také vicepremiér a ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO) kvůli člověku pozitivnímu na koronavirus, jenž se krátce vyskytoval na ministerstvu průmyslu. Testy měl Havlíček negativní, v neděli podstoupí další. Koronavirus se ve středu potvrdil u hlavní hygieničky Jarmily Rážové, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) kvůli tomu nastoupil do karantény, ale test měl negativní.

Schůzku s Rážovou absolvoval v úterý i premiér Andrej Babiš (ANO). On a další zástupci úřadu vlády však do karantény kvůli jednání nemusí, rozhodli ve středu hygienici. Podle Babiše to zdůvodnili tím, že od hostů byli v dostatečné vzdálenosti ve větrané místnosti s vysokým stropem.

V karanténě i úředníci z ministerstva financí

Několik úředníků ministerstva financí včetně náměstkyně Lenky Dupákové skončilo v karanténě, protože byli v kontaktu se zaměstnancem nakaženým novým typem koronaviru. „Všichni budou absolvovat testy,“ řekla dnes v Olomouci novinářům ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), podle které se zatím další nákaza v řadách úředníků ministerstva financí nepotvrdila.

„Pozitivní je pracovník ministerstva financí, který pracuje v Bruselu na stálém zastoupení. Ten navštívil před nějakým týdnem celou řadu zaměstnanců, mě ne. Máme přesně sepsané, koho navštívil,“ uvedla Schillerová, podle které všichni tito zaměstnanci z preventivních důvodů putovali do karantény. „Budou absolvovat testy tak, jak se vyžaduje, abychom neohrozili další zaměstnance, podotkla.

V karanténě je podle Schillerové několik pracovníků ministerstva financí. „Neřeknu vám to úplně přesně, možná do deseti. Mě to samozřejmě netěší, protože jedu na setkání ministrů financí V4 do Varšavy a měla mě doprovázet paní náměstkyně Dupáková, která také z preventivních důvodů půjde do karantény.“ uvedla Schillerová.

Ministerstvo kvůli rostoucímu počtu nákaz ještě víc omezí návštěvy úřadu a na strategických odborech, které připravují například státní rozpočet, zavede střídání směn. Sníží se tak riziko, že bude muset v případě další potvrzené nákazy poslat do karantény všechny pracovníky odboru.