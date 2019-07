Máme plno, hlásí dětské oddíly i tábory. Skauti se už nevejdou ani k hasičům

PRAHA Do dětských oddílů jsou čekací listiny jako na prestižní univerzitu. Přetlak hlásí v mnoha regionech a organizacích. Zázemí pro klubovny poskytují skautům města a hasiči.

Devítiletý Vojtěch z Benešova chtěl začít chodit do skautského nebo turistického oddílu. „Náš Vojta je zvídavý, baví ho objevovat nové věci, má rád přírodu. Přišlo nám to jako dobrý nápad,“ říká jeho otec Pavel. Rodiče začali pátrat, jaké nabízí středočeské město možnosti. „Záhy jsme ovšem zjistili jak z webových stránek, tak od ostatních rodičů, že je plno,“ dodává.

Podobná situace je v podstatě v celé republice. Skautské a turistické oddíly hlásí častěji než v minulých letech stop stav. „Na mnoha místech máme dost přeplněnou kapacitu. Jde o velké i menší obce. Nejhůře jsou na tom Praha, střední Čechy a jižní Morava, byť i tam najdete střediska, která děti nabírají. V některých pražských částech jsou čekací listiny do roku 2023 až 2024,“ popisuje Barbora Trojak z české skautské organizace Junák.

Přeplněná je v rámci celé republiky více než čtvrtina oddílů, nové členy jich nepřijímá téměř polovina a jen sedm procent oddílů v zemi nové členy uvítá – jde především o malé obce do dvou tisíc obyvatel. Co se hlavního města týče, nejhorší situace je v Bohnicích a na Proseku.

Naopak více členů do party by uvítala města jako Most, Chotěboř, Lipník nad Bečvou, Prachatice, Plzeň, Kutná Hora, ale třeba i Ostrava. Jenomže dítě z Prahy těžko může cestovat do klubovny v Moravskoslezském kraji. Celkově překypěla poptávka nad nabídkou.

Hlavní potíž je, že nárůst zájmu o zálesácké zážitky se potkal se zoufalým nedostatkem vedoucích a zázemí pro oddíly, tedy kluboven. Sháňka je hlavně po mužských vedoucích. Odměnou za práci přitom bývá spíše radost dětí než peníze.

Narazí i rodič, který se rozhodne dopřát dítěti pobyt v přírodě na letním táboře. Dětí, které letos chtěly vyrazit na tři týdny s kamarády, bylo více, než organizátoři čekali.

„Předloni prošlo našimi tábory více než 7000 účastníků. Letos to bude o tisíc víc,“ popisuje Tomáš Novotný, předseda Asociace turistických oddílů mládeže. Táborů tato organizace letos pořádá 154. Junák vypravil loni na letní tábor zhruba 30 tisíc malých zálesáků. A zdaleka nejel každý, kdo o to stál.

Děti, pokud k tomu jsou vedeny, o tábory stojí

Rodiče jsou zvyklí na stres s pořadníky a přetlakem zájemců, když se jejich dítě hlásí na střední či vysokou školu. Nově jim přibyl další zdroj vrásek. Chtějí-li potomka vypravit na letní tábor nebo přes rok posílat do turistických či skautských oddílů, zažijí mnohdy totéž, co u škol. Místa došla.

I když to z namodrale osvětlených obličejíků vypadá, že dorost snese les či rybník jedině v mobilní aplikaci nebo počítačové hře, turistické či spolkové organizace hlásí, že situace se změnila. Pravděpodobně za tím stojí zvýšená aktivita rodičů, již se snaží potomky poslat aspoň na chvíli z virtuálního světa do toho skutečného.

„Děti, jsou-li k tomu vedeny, rozhodně o pobyt v přírodě stojí. Oddílový život u tomíků je většinou celoroční – řada oddílů se na tábor po celý rok připravuje, vedoucí vymýšlejí hry,“ říká Tomáš Novotný, předseda Asociace turistických oddílů mládeže (TOM).

Podobně hovoří Barbora Trojak z Junáka: „Příroda pořád kluky a holky dokáže vytrhnout z běžného provozu a života, ke kterému patří technologie, a vrátit je k opravdovým zážitkům s opravdovými kamarády. I dnešní kluky a holky baví hry v lese, dokážou prožívat krásu přírody, zajímají se o nové znalosti.“

Kam s ním? Klidně i daleko

Veskrze dobrou zprávu kalí fakt, že se malí dobrodruzi skoro nemají kde zapojit. Dokládají to i zkušenosti skautské organizace. Musela zavést pořadníky, rodičům už ani nevadí, že jejich drobotina bude dojíždět na vzdálenější místa. Vysokou míru kreativity uplatňují i oddíly, aby se ve svých nabobtnaných stavech někam vešly. Své místnosti jim poskytují například obecní úřady nebo dobrovolní hasiči.

Junák kvůli velkému zájmu vymýšlí také nové modely, jak se děti mohou zapojit do skautského života, například vedle prázdninových kurzů pořádá i ty víkendové. Jenomže i zde už naráží na své možnosti.

Čeští skauti zažívají nejdelší svobodnou éru v historii

„Kapacitu Obroku, naší největší celostátní akce letoška, jsme museli navyšovat, a i tak se na mnoho zájemců nedostalo. A všechny naše výjezdy do evropských zemí jsou zarezervované zájemci v řádu minut; a to mluvíme o největších výpravách do zahraničí v naší historii. Zájem o ně je často vyšší, než dovolují možnosti pořadatelských týmů,“ sdělila Trojak z Junáka.

Pravidelné schůzky v klubovnách, ale i letní tábory mají podle organizátorů dětem vštěpovat smysl pro odpovědnost, samostatnost a schopnost spolupráce ve skupině. Poslední zmíněná dovednost je mimochodem v poslední době hodně skloňovaná ve školním prostředí. Žáci nejen podle České školní inspekce tento styl práce příliš neovládají a libují si v individualismu. Když s nimi někdo nesouhlasí nebo chce argumentovat, hledají, jak by „chatovací“ místnost opustili. Jinými slovy si přenášejí návyky z anonymního světa sociálních sítí do života, kde ale narážejí na reálné lidi.

Virtuální svět i na táboře

Ne všechny tábory probíhají v lese, ve stanu s podsadou, některé jdou naproti technologiemi okouzlené generaci. V nabídkách se vedle cizích jazyků objevují často také tábory zaměřené na instagramový nebo minecraftový svět. Ten první se týká sociální sítě, na kterou i děti umísťují fotografie, druhý počítačové hry.

Dětský psycholog Jan Kulhánek z pražského centra Psychoterapie Anděl by své potomky na „internetové“ pobyty neposlal. „Již víme, že je velmi snadné, aby se dítě stalo na těchto záležitostech závislé,“ varuje. Věkový průměr „táborníků“, kteří na zmíněné pobyty jezdí, je jedenáct let.

Letní tábor vnímá většina dospělých stále jako příležitost, aby si děti užily prázdniny bez moderních technologií, jako jsou mobily či tablety. Zákaz telefonů na táborech nevadí dvěma třetinám z nich. V denním kontaktu s dětmi chce být zhruba čtvrtina rodičů. Většina pro ně na táboře nevyžaduje ani wi-fi síť.

Podle průzkumu společnosti T-Mobile stačí zhruba 55 procentům rodičů, když dostanou zprávu od dětí, že na tábor dorazily v pořádku, a následně je v případě nutnosti bude informovat vedoucí. Dvě třetiny si dovedou představit, že by během tábora nebyli s dětmi v kontaktu přes mobil.

Naopak alespoň jednou denně chce být v kontaktu s dítětem okolo 15 procent z nich a přibližně 10 procent chce se svým potomkem komunikovat i několikrát denně.