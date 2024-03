Meta přestane v USA a Austrálii platit vydavatelům za zpravodajský obsah

„Nebudeme v těchto zemích uzavírat nové obchodní smlouvy na tradiční zpravodajský obsah a nebudeme nabízet nové produkty sítě Facebook určené speciálně pro vydavatele zpravodajství,“ uvedla Meta v prohlášení.

Rozhodnutí o ukončení licenčních smluv Facebooku je ve Spojených státech, kde od nich podnik upustil před dvěma lety, známé. V případě Austrálie se ale ruší 70 milionů dolarů (1,6 miliardy korun) ročně, které firma platila médiím jako Sky News Australia, News Corp, Seven, Nine a The Guardian, napsal server The Verge.

Záložku Facebook News firma spustila v roce 2019, americkým vydatelům z ní plynuly milionové poplatky. V případě listu The New York Times uvádí server The Verge bez učení časového období o 20 milionech dolarů (234,3 milionu korun), u CNN zmiňuje tři miliony dolarů.

Podle agentury Reuters tak začíná nová bitva s Canberrou, která ostatní země inspirovala zákonem, jenž přinutil internetové giganty uzavírat licenční smlouvy. Toto rozhodnutí staví společnost Meta proti australské vládě a jejímu zákonu z roku 2021. Největší australská média ho odsoudila a označila za útok na odvětví.

Nespravedlivé příjmy z reklamy

Vydavatelé zpráv a vlády, například právě ta australská, argumentují tím, že Facebook a Google nespravedlivě těží z příjmů z reklamy, když se na jejich platformách objevují odkazy na zpravodajské články. Meta propagaci zpravodajského a politického obsahu omezuje a tvrdí, že odkazy na zprávy nyní tvoří méně než tři procenta obsahu.

Místo placení vydavatelům bude Meta „muset zaměřit svůj čas a zdroje na věci, které uživatelé chtějí na platformě vidět více, včetně krátkých videí“, uvedla firma.

„Myšlenka, že jedna společnost může profitovat z investic ostatních, a to nejen z investic do kapitálu, ale i z investic do lidí, z investic do žurnalistiky, je nespravedlivá,“ řekl novinářům australský premiér Anthony Albanese. Vláda se ohledně dalšího postupu poradí s ministerstvem financí a tamním úřadem pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů ACCC.

Podle zákona z roku 2021 musí vláda země rozhodnout, zda určí zprostředkovatele, který stanoví poplatky společnosti Meta a případně jí uloží pokutu, pokud nebude spolupracovat. Většina smluv společnosti Meta s australskými médii byla uzavřena na tři roky a jejich platnost letos vyprší.