‚Matka si stoupla na tělo omdlelé dcery, aby byla víc z okna.‘ Zdánlivá banalita s ledničkou stála životy 8 lidí

PRAHA Osm mrtvých, dlouho nejtragičtější požár v dějinách České republiky. Za požárem hotelu Olympik v roce 1995 byla nedbalost a zdánlivá banalita. Pražští hasiči z hořícího pekla prostoupeného jedovatými zplodinami zachránili kolem stovky lidí.

Příběh druhého nejtragičtějšího požáru v dějinách Česka přináší pátý díl seriálu Praha v plamenech - příběhy hrdinů.

Pražští hasiči v seriálu svými slovy vypravují, jak zasahovali u největších a nejtragičtějších požárů v historii. Diváci se dozví „příběh“ každého ohně, včetně toho jak vznikl a kdo za něj mohl.



Seriál vznikl ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, který si letos připomíná 165 let od svého založení. Diváci od 16. října do 20. listopadu uvidí každé úterý jeden ze šesti videodokumentů.

První díl byl o obřím požáru Průmyslového paláce, po kterém je škoda miliarda korun

V seriálu mohou diváci spatřit i dosud nepublikovaná unikátní videa a fotografie z archivu HZS Praha. Průvodcem seriálu je Martin Kavka, bývalý výjezdový hasič, nyní vedoucí vyšetřovatelů požárů a tiskový mluvčí. V seriálu promluví jak „maníci“ - běžní hasiči, tak nejvyšší velitelé.

Třetí díl byl o nejtragičtějším požáru v dějinách ČR - hasičům se ze zamřížovaného pekla podařilo vysvobodit dva lidi, děvět ale uhořelo



Přesně na desáté výročí - v úterý 6. listopadu - vyjde díl o obřím požáru tržnice Sapa, při kterém byl poprvé v historii nasazen vrtulník na hašení budovy ve městě. Zásah v Sapě tehdy trval neuvěřitelných 181 hodin, v akci bylo 81 jednotek, celkem 954 hasičů ze šesti krajů. Diváci také uslyší výpovědi hasičů, kteří letos v lednu zachránili okolo 40 lidí z hořícího hotelu v Náplavní ulici. Požár si i přesto vyžádal pět mrtvých.



Propadl do hořící haly. V 900 °C strávil 90 sekund

Jedinečný bude díl o Jiřím Čmakalovi. V roce 1999 při hašení tržnice Sapa se pod ním propadla střecha. Čmakal strávil ve strašlivé výhni 90 sekund, pak tři jeho kamarádi bez ohledu na vlastní zdraví šli obličejem proti plamenům a podařilo se jim ho z hořící haly vytáhnout. Čmakal měl však na polovině těla popáleniny III. stupně. Šest dní strávil v kritickém stavu a v bezvědomí. Absolvoval desítky operací, přesto se k hasičům po roce vrátil.

Šestidílný seriál na serveru Lidovky.cz doplní od 19. října každý pátek dalších šest článků s množstvím videorozhovorů, fotogalerií a dalších videí. Čtenáři se v nich dozvěděli o práci hasičských vyšetřovatelů a o legendárním Janu Havrdovi. Další díl bude zaměřen na práci „neviditelných profesionálů“ - lidí z operačního střediska.



Čtenáři také dostanou příležitost nahlédnout do „hasičského MASHe“ - stanice č. 3 v Holešovicích, postavené nacisty jako provizorium na deset let. Další díly se budou věnovat tomu, co hasiče k jejich práci láká, proč ji dělají a jak se jim žije či ukáže příběhy hasičů, kteří při záchraně či hašení riskovali to nejcennější, co mají - vlastní život.