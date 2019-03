Mezi obviněnými kvůli pádu Trojské lávky by měl být autor konstrukce Stráský, píše server

Pád Trojské lávky Lávka, která přes 33 let spojovala Císařský ostrov s Trojou, se zřítila odpoledne 2. prosince 2017, zraněni tehdy byli čtyři lidé, z toho dva těžce. Co se týká příčiny pádu, nejčastěji se hovořilo o korozi nosných lan, skrytých uvnitř konstrukce. Tři týdny po pádu nahradil lávku přívoz, od loňského léta tu pluje nová loď s větší kapacitou. Chystá se i nová provizorní lávka, která má vzniknout letos.

Město loni každému ze zraněných dalo 50 000 korun. Další odškodnění vyplatila dvěma ze zraněných pojišťovna, vedení Prahy s ní uzavřelo dohodu, podle které dostali peníze ještě před skončením policejního vyšetřování. Výši odškodnění pojišťovna nesdělila.

Zřícená lávka, dlouhá 256 metrů, byla zprovozněna 7. července 1984 na místě, kde původně fungoval přívoz (na zimu nahrazovaný pontonovým mostem) a v polovině 70. let vojenský montovaný most pro pěší. Ten byl v létě 1977 vážně poškozen lodí, utrženou během povodní, a platil na něj zákaz vstupu, který ovšem místní příliš nerespektovali. V červenci 1981 poškozený most strhla další povodeň.

Stejnou konstrukci a stejného autora jako lávka v Troji mělo přemostění Labe v Nymburce, dokončené v srpnu 1985. Necelé dva týdny po pádu pražské lávky vedení Nymburka stavbu uzavřelo a od června 2018 pod ní nesměly plout lodě. Provoz na řece byl obnoven po dvou měsících, mezitím byla lávka stržena. Od září v Nymburce funguje přívoz a město také vybralo projektanta nové lávky. Autorem návrhu je Jiří Stráský, autor původní lávky a uznávaný expert na mostní stavby.

Přívoz funguje také místo trojské lávky. Původní loď, která začala sloužit těsně před Vánocemi 2017, ale dokázala za hodinu převézt maximálně 250 lidí oběma směry. Dopravu zejména zpočátku komplikoval nízký stav vody. Loni v létě byl v Troji nasazen nový, podstatně větší přívoz, který má kapacitu 100 cestujících a za hodinu zvládne přepravit až 600 lidí v každém směru. V posledních dnech však přívoz kvůli velké vodě až do odvolání nejezdí.

Praha letos plánuje zahájit stavbu provizorní lávky, která nahradí původní ve stejné trase a spojí ulici Pod Havránkou v Troji s Císařským ostrovem. Hotova by měla být v únoru 2020. Sloužit bude pro chodce, cyklisty a budou po ní moci přejíždět v případě potřeby i záchranáři. V budoucnu chce Praha vypsat architektonickou soutěž na finální podobu lávky, která má mít šířku šest až sedm metrů.

Zřícení trojské lávky není jediným případem problémů pražských mostů. Asi nejznámější je kauza kolem Libeňského mostu, který spojuje Libeň s Holešovicemi, a který musel být kvůli havarijnímu stavu loni v lednu uzavřen pro automobily a MHD. Stavba z roku 1928 se znovu otevřela zhruba po šesti týdnech poté, co ji stavbaři na těch nejpoškozenějších místech podepřeli. Je zde ale například výrazně omezená rychlost a možnost potkávání tramvají.

Praha má s mosty problémy dlouhodobě. Město si nechalo udělat zátěžové testy mostu Legií, tento měsíc se uskutečnily i na Hlávkově mostě, který je rovněž ve špatném stavu a zatéká do něj. Chystá se diagnostika Palackého a Barrandovského mostu. Opraven bude muset být i Mánesův most, který byl sice rekonstruován asi před deseti lety, avšak zatéká do něj. Loni v říjnu byl pak kvůli havarijnímu stavu uzavřen most v Bubenské ulici nedaleko stanice metra C Vltavská. Nyní po něm jezdí auta o hmotnosti do 3,5 tuny.