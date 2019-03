Špatný stav trojské lávky se přehlížel přes 20 let. Upozorňovaly na něj kontroly, vyplývá z obvinění

Praha Trojská lávka přes Vltavu, která se zřítila v prosinci 2017, byla podle policie v havarijním stavu už od poloviny devadesátých let. Most přesto zůstal zpřístupněný, i když se na něm uskutečnily desítky prohlídek, které jeho špatnou kondici potvrzovaly. S odkazem na text policejního obvinění o tom informoval server Seznam Zprávy.

Zprávy o zhoršeném stavu lávky podle serveru Seznam Zprávy ležely na vedení městské firmy Technické správy komunikací (TSK) už od roku 1995. Podle policejního dokumentu, do kterého server nahlédl, je nakonec z TSK obviněný pouze bývalý vedoucí oddělení mostů Antonín Semecký.

Spolu s ním je stíhán ještě světově známý projektant Jiří Stráský, který minulý týden obvinění serveru Lidovky.cz potvrdil s tím, že jeho právní zástupce proti kroku policie podal stížnost.

Prohlídek bylo provedeno celkem 38 a dalších 15 posudků komentovalo technickou kondici lávky. Protokoly měly podle policistů přinést hned několik varování o nevyhovujícím nebo dokonce havarijním stavu mostu.

Policisté ve své zprávě popisují konkrétní Semeckého pochybení. Neomezil pohyb chodců po lávce a nenechal opravit nosné prvky mostu, čímž nezajistil spolehlivou statiku mostu. Navíc nechal lávku sypat solí, což stavební dokumentace zapovídala.



Na závěry policie reagovala pražská radní za Spojené síly pro Prahu Hana Kordová Marvanová. „Mělo by se prověřit, kdo všechno za to nese odpovědnost. To je standardní způsob, když se řeší vznik škody,“ vybízí podle serveru Seznam Zprávy TSK, aby důsledně tento případ prošetřily.

Městskou firmu ale brání její mluvčí Barbora Lišková, která prohlásila, že i přes obvinění stále není jednoznačné, kdo nese plnou zodpovědnost. Nejdříve prý musí proběhnout soud, který tento případ definitivně rozhodne.

Trojská lávka náhle spadla na začátku prosince 2017. Při havárii se zranili čtyři lidé. Nový most by se měl začít stavět v dubnu. Když vše půjde podle plánu, bude hotový příští rok.