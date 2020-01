Lovečtí psi se ve Zlíně nakazili infekční chorobou od divokých prasat, dva z psů uhynuli

Zlín Aujeszkyho chorobou, kterou přenášejí divoká prasata, se nakazili lovečtí psi, s nimiž byli jejich majitelé na honu ve Zlíněna Vršavě. Uvedla to sobotní Mladá fronta Dnes (MfD) ve své zlínské příloze.

Dva z psů uhynuli, další dva veterináři utratili. Podle šéfa krajské Státní veterinární správy Františka Mahdalíka se v tomto případě mimořádná opatření nevyhlašují, je ale na místě informovat veřejnost, především majitele psů.



Případ se stal podle MfD už před Vánocemi, další se nevyskytly, velmi pravděpodobně to souvisí s ukončením lovné sezony. Obecně platí, že se psi nesmí volně pohybovat po revírech. V souvislosti s aktuální situací je ale potřeba dbát na dodržování tohoto pravidla víc než jindy, uvádí deník. „Pokud to budou majitelé psů dodržovat, nebezpečí nákazy jim nehrozí,“ cituje MfD Mahdalíka. Choroba není nebezpečná pro lidi, u psů má však fatální následky. Nakazit se mohou přímým kontaktem s tělními tekutinami divočáka.



Před dvěma lety se na území celé republiky dělal plošný monitoring nemoci. Zjistil u divokých prasat promořenost ve výši 21 procent, v případě Zlínského kraje dosáhla 27 procent. V absolutních číslech však šlo u jednotlivých krajů vždy jen o jednotky kusů. Vzorky se braly od odlovených divočáků. Podle Mahdalíka se testovaly protilátky, což znamená, že zvířata nutně nemusela být nemocná, ale s chorobou dřív přišla do styku. Mimořádná opatření by se v případě Aujeszkyho choroby vyhlašovala, pokud by se nákaza objevila v domácím chovu, což se ale ve Zlínském kraji nestalo.

Podle informací Státní veterinární správy je Aujeszkyho choroba infekční onemocnění, které postihuje široké spektrum hospodářských i volně žijících zvířat. Přirozeným hostitelem viru Aujeszkyho choroby a jediným druhem, který přežívá infekci, je prase. Virem se mohou nakazit téměř všechny druhy savců kromě člověka a primátů.