Psi mi zaberou veškerý čas, je to životní styl, říká český musher

DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Veškerý volný čas věnuje svým psům přední český a evropský musher Roman Habásko ze severočeských Podbořan. Tréninku, závodům a starání se o sibiřské husky podřizuje i své podnikání v drobné kovovýrobě, kdy se zakázky z podzimu a zimy snaží odsouvat na jaro.

„Je to můj životní styl. Člověk na saních myslí na úplně něco jiného,“ řekl Habásko poté, co si připsal další vítězství v pětidenním závodě psích spřežení Šediváčkův long v Orlických horách.

„Na podzim a v zimě potřebuji mít volno, abych mohl jen trénovat a závodit se psy. Vše začíná již v srpnu, kdy při chladných večerech a ránech můžeme vyrazit na krátké dvacetiminutové tréninky. Jak se víc a víc ochlazuje, tak přidáváme kilometry,“ řekl. Při trénincích psí spřežení táhne kárku nebo tréninkový vozíček.

Na podzim jsou tréninky intenzivnější a trvají kolem dvou hodin a jejich délka je ke 30 kilometrům. „Víkendy trávíme na kárových přípravných závodech. Občas se jedeme poměřit s konkurenci do zahraničí. V listopadu a prosinci přicházejí hlavní tréninky, které trvají od dvou až do sedmi hodin,“ řekl. S prvním sněhem se šestačtyřicetiletý Habásko stěhuje se psy do Abertam v Krušných horách.



Orlický Šediváčkův long, který měl letos délku až 250 kilometrů, pokládá za náročný závod. „Šediváčkův long není procházka růžovým sadem. Chce to intenzivní přípravu, pravidelný trénink, správně krmit a nebát se. Pak se dá závod dokončit,“ míní.

Sám měl z letošního závodu jisté obavy, protože jeho smečka 12 sibiřských husky prochází generační obměnou. „Z původního týmu, s kterým jsem tady jezdil posledních osm let, zůstali čtyři psi a osm je nováčků. Měl jsem obavu, jak to budou zvládat, ale dopadlo to na jedničku, poprali se s tím skvěle,“ řekl. Letošním vrcholem pro Habáska bude 300 kilometrů dlouhý závod psích spřežení ve švédském městě Särna.