Očkování proti černému kašli vydrží pět let. Bakterie mutuje, říká mikrobioložka

Mikrobioložka Hana Zelená v pátek v pořadu K věci na CNN Prima News upozornila na množství nových případů černého kašle. „Neexistuje číselně stanovená hranice počtu případů, kdy bychom měli mluvit o epidemii, tak jako je to třeba u chřipky. Tam je to přesně dané nějakými počty, ale obecná definice epidemie podle Světové zdravotnické organizace je, že o epidemii se hovoří v případě, že máme abnormálně vysoký nebo neobvyklý počet nakažených, a to černý kašel splňuje,“ míní.

„Nemyslím si, že by se mělo rozšiřovat na nějaké další infekce, pokud jde o povinné očkování. Ale určitě je na pořadu dne diskuze o tom, že by se mělo přeočkovávat v pravidelných intervalech proti infekcím, u kterých už dneska víme, že ta imunita opravdu vyprchává poměrně rychle,“ uvedla Zelená s tím, že imunita právě proti černému kašli začíná vyprchávat už pět let po vakcinaci.

Problémem může být i změna vakcíny. „Nejúčinnější imunita u černého kašle je u těch lidí, kteří ho prodělali přirozeně, tam trvá nejdéle, ale ani po prodělání není celoživotní. Z vakcín se u nás až do roku 2007 používala tzv. celobuněčná vakcína, která byla složená ze všech složek usmrcené bakterie. Ta ale vyvolávala silné nežádoucí účinky,“ vysvětlila.

„Později se zavedla celulární vakcína, která je podstatně šetrnější, má mnohem méně nežádoucích účinků, je to velmi bezpečná vakcína a v těch prvních letech se zdálo, že skutečně funguje velice dobře, protože vyvolávala tvorbu vysoké hladiny protilátek a ochrana byla velmi účinná. Jenomže se ukazuje v dnešní době, že ta imunita časem vyvane,“ doplnila Zelená.

Počet případů se podle mikrobioložky může zvyšovat i kvůli mutaci. „Pod tlakem té vakcíny se bakterie geneticky změnila. V Evropě se vyskytuje poměrně ve značném počtu bakterie, která má změněný gen pro ten toxin, který je zodpovědný za klinické příznaky. A v důsledku této genetické změny bakterie produkují větší množství pertusového toxinu. Takže to je další faktor, který přispívá k tomu, že máme více těch případů a můžou být i závažnější,“ myslí si.

Zelená předpokládá, že v Česku může být mnoho dospělých, kteří černý kašel prodělali aniž by o tom věděli. „Onemocnění se může projevovat jako dlouhodobý dráždivý kašel, ale tyto příznaky mohou vyvolávat různé jiné příčiny, ať už bakterie, viry nebo nějaké alergické projevy. Spoustu lidí tak nemuselo být diagnostikováno, dnes podobné potíže lékaři hned testují,“ řekla.

Nejohroženější skupinou jsou novorozenci. Očkování těhotných žen by podle Zelené mohlo pomoci. „Samozřejmě v těhotenství bychom měli být maximálně opatrní s aplikací jakýchkoliv léků nebo vakcín, ale tady si myslím, že pokud už je maminka těhotná v tuto chvíli, kdy jsme, nevím, jestli na vrcholu, ale určitě ve stavu stoupající epidemie, tak bych jí doporučila, aby se nechala přeočkovat v posledním trimestru gravidity,“ míní.