Kundera jako autor definitivně zmizel, jeho dílo konečně přichází

Samozřejmě vývojový portrét: z jedné strany Směšné lásky, z druhé Oslava bezvýznamnosti. A mezitím romány Žert, Život je jinde, Nesnesitelná lehkost bytí nebo Nesmrtelnost. A taky esejistika pod tituly Umění románu, Zrazené testamenty, Opona a Setkání.

Celkem půlstoletí autorské práce, která nemá v moderní české literatuře obdoby. Těch knížek je totiž v Kunderově případě rovnou celá knihovna: víc než dva tisíce sedm set různých překladů v nějakých padesáti jazycích. Snad jen Haškův Dobrý voják Švejk je na tom chvílemi líp…

Rozpory a hry

Kundera – narozený na apríla 1929 v Brně, od šestačtyřiceti let usazený ve Francii a nejpozději od osmdesátých let pak autor světového formátu – měl vedle zřejmého literárního talentu ještě jeden velký dar: provokovat. Jak dílem, tak životem. Pokud se v Česku diskutuje v posledních dekádách na jakékoli kunderovské téma, je to spíš ostrá hádka, v níž vřou emoce všeho druhu.

Kundera to schytal už v sedmaosmdesátém od Milana Jungmanna, který mu vytkl snahu „být čtenářsky úspěšný za každou cenu“ a vypíchl „umělecké a ideové rozpory“ v jeho románech. V roce 2020 si pak spisovatele podal v devítisetstránkové bichli Jan Novák, který šel po stopách Kunderova života s jasným cílem: srazit tu podezřelou a morálně vratkou modlu z piedestalu.

Naopak dobré to měl autor vždycky u literárních vědců a teoretiků: Heleny Koskové, Květoslava Chvatíka, Aleše Hamana, Tomáše Kubíčka nebo Jakuba Češky. Ti nacházeli v jeho románových světech nepřeberné množství inspirace pro své monografické pocty: od ukotvení Kunderovy prózy v tradici evropského románu, od napětí mezi moderním a postmoderním, od hudebního podkresu jeho beletrie, přes zevrubné analýzy nejrůznějších Kunderových vnitrotextových her a hříček, jeho zálibu v intelektuálně živené komice, hlavně ironii – až po motivické stopování vztahů mezi domovem a cizinou, lyrikou mládí a epikou dospělosti, mezi skutečností a jejím druhým životem ve světě obrazů, mezi identitou a jejím rozpadem.

Člověk píše román

Kundera byl prostě solitér, individualista, šel vždycky pevně za svým. Ostatně proto z něj vyrostl literát globálního kalibru, který je doma napříč jazyky, kulturami i generacemi. Ten individualismus platí, byť v menším, i pro tu část jeho díla, kterou ze své bibliografie oficiálně vyškrtl. Pro rané básně psané pod vlivem bratrance Ludvíka na vlnách surrealismu.

Pro knižní prvotinu Člověk zahrada širá z třiapadesátého roku, v niž je daleko víc poezie a méně povinného ideového žvástu než u generačních kolegů Kohouta nebo Šiktance. Pro Kunderovu rehabilitaci avantgardy v publicistice z druhé půle padesátých let. Pro jeho Monology, závěrečnou sbírku básní, která otvírá cestu k velkému příběhu. A stejně tak pro monografii Vladislava Vančury, kterou dal Kundera své příští próze myšlenkový rámec.

V šedesátých letech byl Milan Kundera na koni. Ale ne nutně literárně, jiní psali tehdy lépe, výrazněji, třeba Ladislav Fuks, Bohumil Hrabal nebo Ludvík Vaculík; spíš kulturně a společensky. Kundera se angažoval, mluvil do věcí, byl slyšet i vidět. Stal se z něj postupně pojem, populární „kavárenský intelektuál“; jistě i díky svému učitelskému angažmá na pražské FAMU, jistě i díky povedeným filmovým adaptacím jeho próz.

A sílil zájem zahraničí: Žert provázela do francouzštiny v devětašedesátém roce předmluva Louise Aragona, který knihu zhodnotil jako „jeden z největších románů století“. Do zaslíbené Francie ale spisovatel vycestoval až v pětasedmdesátém roce. Do té doby v Praze psal a ztrácel jednu pracně vydobývanou pozici za druhou.

Karta se obrací

S novou realitou se Kundera rychle sžil. A po literárním schodišti vyběhl do nejvyššího patra. Tam nakonec vyměnil původní menší pokoj za nový, větší: románová Nesmrtelnost, dokončená v roce 1988, zřejmě jeho nelepší kniha vůbec, je poslední titul, který napsal česky. V té době, mimochodem bohaté na nová média typu video nebo cédéčko, už nemluvil s novináři. Nechtěl živit a propagovat jejich fikční světy, měl své vlastní.

Knihovna Milana Kundery, která byla slavnostně otevřená v dubnu 2023.

Mohl si takové gesto dovolit: Obraz světoznámého spisovatele Milana Kundery byl v druhé půli osmdesátých let hotový. Zhruba od té doby se datuje český mindrák „Kundera s námi nemluví“. Naplno se rozjel po devětaosmdesátém: spisovatel se totiž do Československa oficiálně nevracel, své starší věci vydával pozvolně, ty nové pak vůbec.

Karta se začala obracet v roce 2019, Milan Kundera získal zpátky české občanství, jehož ztrátou ho potrestal komunistický režim po odchodu do Francie. V únoru 2020 vydala Moravská zemská knihovna jako první na světě kompletní bibliografii překladů Kunderových děl do cizích jazyků a v roce 2022 tatáž knihovna dokončila převzetí Kunderova archivu a knihovny, které se tak staly součástí jejího fondu.

A vyšly další knihy, na které domácí čtenáři čekali, neboť je Kundera napsal ve francouzštině, celkem jde o čtyři tituly. V roce 2020 to byla Slavnost bezvýznamnosti a o rok později Nevědění v překladu Anny Kareninové, která údajně pracuje na dalších dvou – na Totožnosti a Pomalosti. Takže nakonec happy-end pro obě strany: autor definitivně zmizel, jeho dílo konečně přichází.