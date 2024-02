Banky kladou překážky našim zbrojařským firmám, kritizovala Černochová

Černochová na začátku brífinku uvedla, že setkání se uskutečnilo nejen kvůli trvající válce na Ukrajině, ale také proto, že se zástupci resortu obrany chtějí se zbrojaři setkávat pravidelně. Celkem podle ní na pondělní schůzku dorazilo čtrnáct zástupců zbrojního průmyslu.

„Opravdu se snažíme komunikovat, protože komunikace je základem všeho. Více než dvě hodiny jsme diskutovali o věcech, které trápí zbrojaře a které trápí nás,“ řekla Černochová s tím, že je v zájmu resortu si vyslechnout problémy zbrojařů.

Velkým tématem byla podle Černochové taxonomie. Ministryně poděkovala prezidentovi Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) Jiřímu Hynkovi a předsedovi Sekce obranného průmyslu Hospodářské komory Lubomíru Kovaříkovi za zpracování ankety o konkrétních problémech, které zbrojařské firmy mají například při žádostech o půjčku. Překážky jsou podle ní především u bank, které mají zahraniční vlastníky.

„Závěr je jasný. Stále se to nezlepšilo. Stále jsou tu překážky kladeny firmám ve zbrojním průmyslu. V některých případech neposuzují banky podobné případy podobným způsobem,“ řekla Černochová.

„Zbrojní firmy jsou klíčem k vítězství Ukrajiny“

„Když slyšíte firmy, které mají sebelepší vůli, a jsou ready na to, aby pomohly dodávat munici do válkou zmítané země, a dozvídáte se, že jim bankovní instituce stále hází klacky pod nohy, a že se tak bohužel nechovají v celé Evropské unii, ale chovají se tak vůči některým českým firmám, tak si kladete otázku, jestli to není svým způsobem záměr, protože se chtějí vyhnout nějakému konkurenčnímu soupeření na evropském trhu. To se mi jako ministryni obrany opravdu nelíbí,“ řekla Černochová.

Černochová dodala, že klíčem k vítězství Ukrajiny jsou zbrojní firmy. „Ať se to někomu líbí, nebo ne, války se vyhrávají zbraněmi,“ řekla.

Černochová na jednání pozvala také předsedu senátního výboru pro obranu a bezpečnost Pavla Fischera. „Žijeme v neklidných dobách. Je potřeba mobilizovat a zbrojit. Je potřeba si uvědomit, že dokud budou mít diktátoři více zbraní, je ve hře naše suverenita,“ řekl Fischer.

Prezident AOBP Hynek Černochové poděkoval za otevřenou komunikaci. Upozornil, že ačkoliv se problémy netýkají jen bankovního sektoru, jsou právě tyto problémy ty nejklíčovější. Stále podle něj trvá diskriminace zbrojního průmyslu.

Poslední dva roky byly pro české zbrojaře úspěšné. Vývoz zbraní a dalšího bezpečnostního materiálu se v roce 2022 vyšplhal na rekordních zhruba 30 miliard. Stejné hodnoty by podle Hynka měl dosáhnout také loňský export.

Zatímco v roce 2022 značnou část exportu tvořil materiál z dlouhodobých zásob, loni převažovala nová výroba, uvedl v lednu Hynek.

Sekce obranného průmyslu je jednou z 25 sekcí Hospodářské komory. Sdružuje přední české strategické firmy, které se zaměřují na obranný a bezpečnostní průmysl. Zastoupeny v ní jsou třeba Czechoslovak Group, Aero Vodochody, ERA nebo Colt CZ Group.