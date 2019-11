Ministerstvo průmyslu navrhuje prodej kovů ze státních rezerv, jejich držení je překonaným konceptem

PRAHA Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje postupný prodej základních kovů ze státních hmotných rezerv. Podle úřadu je jejich držení překonaným konceptem. Nouzových zásob ropy a ropných produktů či pohotovostních zásob potravin se revize zásob ve státních hmotných rezervách nedotkne, uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. Materiál resortu projedná počátkem prosince Bezpečnostní rada státu a následně vláda.

„Je třeba podívat se na jednotlivé položky státních hmotných rezerv optikou, nakolik odpovídají hrozbám 21. století,“ uvedl ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Podle něj se nad změnami struktury hrozeb nikdo příliš nezamýšlel a jednotlivé resorty řešily pouze vlastní zájmy.



„Jsem přesvědčen o tom, že například koncept držení základních kovů je překonaný, proto navrhujeme jejich postupný prodej,“ uvedl Havlíček. Ministerstvo průmyslu podle něj naopak nemá ambici zasahovat do potravinových položek, systému povinných nouzových zásob ropy a ropných produktů ani do pohotovostních zásob a mobilizačních rezerv, které souvisejí s obranou státu dodal. Ministerstvo chce postup koordinovat i s dalšími resorty, zejména ministerstvy zemědělství a obrany.

Návrhem ministerstva průmyslu na revizi hmotných rezerv se bude 9. prosince zabývat Bezpečnostní rada státu. Následně o něm bude jednat vláda.

Server Euro.cz v pondělí uvedl, že Správa státních hmotných rezerv (SSHR) má podle představ ministerstva financí prodat do dvou let všechny vzácné kovy, které ze strategických důvodů drží. Příští rok by správa rezerv měla prodat kovy za 600 milionů a v roce 2021 pak zbytek za 1,6 miliardy Kč. „Příjmy z prodeje kovů budou odvedeny do státního rozpočtu a není možné je využít na financování našich nákupů,“ sdělil podle serveru ředitel SSHR Pavel Švagr před pár dny poslancům sněmovního hospodářského výboru.

SSHR schraňuje různé komodity pro případ krizových stavů, jako jsou například záplavy, válečné konflikty či zastavení dodávek klíčových surovin. Ve vlastních či pronajímaných skladech drží zásoby například ropy, leteckého petroleje, potravin a léků.