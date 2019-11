Nevidím důvod, proč má mít stát v rezervách kovy, prohlásil Babiš. Nesouhlasíme s tím, zuří opozice

Praha Sněmovní hospodářský výbor ve středu neschválil návrh rozpočtu Správy státních hmotných rezerv (SSHR) na příští rok. Nelíbí se mu záměr vlády prodat zásoby kovů ze státních rezerv v objemu 2,2 miliardy korun. Řekl to po uzavřeném jednání výboru jeho předseda Radim Fiala (SPD). Ministerstvo průmyslu a obchodu chce kovy z rezerv rozprodávat postupně. Podle úřadu je jejich držení překonaným konceptem.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu novinářům řekl, že nevidí žádný důvod, aby stát měl v rezervách například kovy, které jsou v nich 50 let. Opozice z toho podle něj udělala „absolutně neuvěřitelný příběh“. „Není to žádný zlatý poklad, který chceme likvidovat,“ dodal. Struktura státních hmotných rezerv ale musí být podle něj zrevidována.



„Nechceme zasahovat do ropných zásob. Začínáme zpochybňovat kovy, jestli jejich struktura odpovídá tomu, co se tam píše. A podívejme se na to, co by se z toho dalo zpeněžit,“ podotkl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). „A také se podívejme, jestli tam ty kovy po 47 letech na skladě jsou,“ doplnil Babiš.

Havlíček je přesvědčen o tom, že například koncept držení základních kovů je překonaný, proto navrhuje jejich postupný prodej. S příjmy z prodeje rezerv už počítá státní rozpočet na příští rok.

Předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

„My s tím nesouhlasíme, protože například ministerstvo obrany nám potvrdilo, že jsou potřeba tisíce tun kovů v případě nějakého krizového řešení v České republice,“ řekl Fiala. Poznamenal, že předpokládaný objem kovů na prodej představuje asi 1600 kamionů. „Samozřejmě, vláda to nemusí respektovat, ale my dáváme jasný signál, že podle našeho názoru existují vážné pochybnosti o tomto rozhodnutí,“ dodal.

Návrhem ministerstva průmyslu na revizi hmotných rezerv se bude 9. prosince zabývat Bezpečnostní rada státu. Následně o něm bude jednat vláda.

Výbor už jednou o rozpočtu SSHR jednal, jednání ale přerušil a ve středu v něm pokračoval za zavřenými dveřmi. V příjmech pro státní rozpočet má SSHR v příštím roce odvést mimo jiné 600 milionů z prodeje kovů na základě požadavků ministerstva průmyslu. V roce 2021 by z prodeje kovů mělo být odvedeno do státního rozpočtu dalších 1,6 miliardy korun, tedy celkem 2,2 miliardy. „Příjmy budou celé odvedeny do státního rozpočtu,“ řekl poslancům při předchozím projednávání předseda SSHR Pavel Švagr. Nebude je tak podle něj možné použít na nákup státních hmotných rezerv. Upozornil ale, že vláda o snížení množství skladovaných kovů ještě nerozhodla.

Švagr minule informoval, že rozpočet SSHR se proti letošku sníží o 117 milionů na 2,581 miliardy korun. Původní rozpočtový rámec na příští rok byl 2,7 miliardy korun. Pokles výdajů je podle Švagra dán škrtem výdajů na pořízení a modernizaci státních hmotných rezerv téměř na nulu. Původní výhled na příští rok přitom podle něj počítal s částkou 123 milionů korun.

Hospodářský výbor ve středu proto v doprovodném usnesení, se kterým přišla opozice, vyzval vládu, aby příjmy z prodeje strategických zásob SSHR byly účelově vázány pro budoucí obnovu strategických zásob a požadavků na SSHR.

SSHR schraňuje různé komodity pro případ krizových stavů, jako jsou například záplavy, válečné konflikty či zastavení dodávek klíčových surovin. Ve vlastních či pronajímaných skladech drží zásoby například ropy, leteckého petroleje, potravin a léků. „V příštím nepředpokládáme v tuto chvíli pořízení ropy nebo ropných produktů, což v principu potenciálně znamená, že i nadále nebudeme plnit zákonný limit 90 dnů průměrných denních čistých dovozů,“ informoval Švagr poslance již minule.