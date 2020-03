Testy na koronavirus budou nově na pěti místech. Kromě Prahy je budou provádět i v Ostravě, Českých Budějovicích a Hradci

Praha Testy vzorků s podezřením na nový typ koronaviru bude nově provádět pět nemocnic a zdravotních ústavů. Vedle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v Praze bude testovat také Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Nemocnice České Budějovice, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Fakultní nemocnice v Motole, uvedlo v pondělí v tiskové zprávě ministerstvo zdravotnictví.

Pozitivní případy bude muset dál ověřovat Národní referenční laboratoř SZÚ a dále laboratoř v Berlíně. Ta má v pondělí večer potvrdit i pozitivitu vzorků od tří nemocných, u kterých nákazu potvrdily české testy.

Navýšení kapacit politici avizovali už na tiskové konferenci po pondělním ranním jednání Bezpečnostní rady státu. „Chceme být připraveni, pokud by počet vzorků skokově narostl. Cílem je také zkrátit dojezdové doby sanitek se vzorky do laboratoře, a urychlit tak diagnostiku,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). První testy by laboratoře mohly dělat už v pondělí odpoledne, výsledky všech se budou koncentrovat na ministerstvu zdravotnictví.



Ministerstvo také připomnělo, že laboratorně vyšetřovaní budou i nadále jen pacienti, kteří budou trpět akutním respiračním onemocněním s příznaky kašle, dušnosti a horečky a zároveň byli v úzkém kontaktu s potvrzeným případem infekce novým koronavirem nebo v oblasti, kde se šíří, v posledních 14 dnech.

„Testováni budou také pacienti s těžkým průběhem respiračního onemocnění bez epidemiologické anamnézy,“ uvedlo ministerstvo. U ostatních by podle něj test vypovídal pouze o aktuálním stavu organismu v okamžiku odběru a mohl by být falešně negativní. Konečné rozhodnutí bude na epidemiologovi krajské hygienické stanice.

Lékaři u podezřelých případů odebírají vzorek krve a stěr z nosohltanu. Vzorek se kultivuje ve speciálním přístroji, který případně namnoží DNA viru. Získání výsledku trvá šest hodin, v jednom přístroji lze testovat najednou 48 vzorků.

Celosvětově lékaři potvrdili nákazu u více než 89 000 lidí. Vyléčit už se jich podařilo 45 000, podle odborníků má 85 procent onemocnění mírný průběh. Vážné komplikace mají zejména senioři nad 80 let, tvoří také spolu s chronickými pacienty a zdravotníky většinu z 3000 lidí, kteří nemoci dosud podlehli.