USA v naléhavém případě dodají do Česka lék proti koronaviru. Nově bude možné testovat až 600 vzorků denně

Praha Česko navázalo kontakt s americkou firmou Gilead vyvíjející lék proti nemoci COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Pokud by se objevil pacient s vážným průběhem, dodá experimentální lék do ČR.

Na tiskové konferenci po jednání se zástupci jednotlivých nemocnic v pražské Fakultní nemocnici v Motole to řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.



Klinické testy léku remdesivir začaly v USA před několika dny. Lékaři chtějí do testů zapojit dohromady na 400 lidí v 50 zemích. Polovině z nich přitom dají remdesivir, zatímco zbytku bude podáno pouze placebo, tedy látka bez účinku upravená do stejné podoby jako lék. Výsledky studie by mohly být na konci března.

„Bylo nám řečeno v případě potřeby a vyhodnocení stavu pacienta, ke kterému dojde v USA, bychom dostali dodávku léku pro jeho léčení,“ uvedl Prymula.

Na COVID-19 zatím neexistuje žádný lék ani vakcína. Lékaři tak nakaženým podávají pouze přípravky, které zmírňují symptomy nemoci, mezi něž patří horečka, kašel a dušnost. V těžkých případech pomáhají pacientům s dýcháním či okysličováním krve přístroje, aby se zmírnila námaha plic a srdce. U 80 procent nakažených, včetně všech v Česku, probíhá infekce mírně. Vyléčit se už podařilo přes 48 000 z 91 000 nakažených. Asi 3100 nemoci podlehlo, většinou to byli starší a vážně nemocní.

Prymula hovořil také o chystané změně testování podezřelých případů. Odebírat vzorky by mělo být možné přímo v domácí karanténě, kam za nemocným přijedou zdravotníci sanitkou. Pokud o testování rozhodne krajský epidemiolog, zavolá speciální sanitku, která na infekčním oddělení jedné ze 13 nemocnic vyzvedne takzvanou odběrovou sestru. Pacientovi doma odebere krev a výtěr z nosohltanu. Do nemocnic budou převáženi jen lidé ve vážném stavu.

Do neděle testovala vzorky jenom Národní referenční laboratoř pražského Státního zdravotního ústavu. Její kapacita je 48 vzorků dvakrát denně. Nově by podle Prymuly mohlo být testováno až 600 vzorků za den. V pondělí první vzorky otestoval také Zdravotní ústav ve sídlem v Ostravě, postupně se přidá FN v Motole, Nemocnice České Budějovice, Brno, Hradec Králové a Ústí nad Labem. „Máme k dispozici sto testů, zítra přijde dalších 400 a objednáno máme dalších 500. Všechno jde z Jižní Koreje,“ uvedl na tiskové konferenci ředitel FN Motol Miloslav Ludvík.

Česko má zatím pět potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Dvě nemocné jsou studentky z USA a Ekvádoru, další tři jsou Češi - dva muži a jedna žena. Všichni se nakazili při pobytu v Itálii, studentky v Miláně, muž a žena na lyžařské dovolené v Benátsku a poslední muž na odborné konferenci v Udine. Hygienici prověřili všechny jejich kontakty a tito lidé jsou v domácí karanténě.