Nakažený vysokoškolský učitel se setkal s 45 lidmi. U turistek z Milána hygienici zjistili 23 kontaktů

Pražští hygienici zatím zjistili u dvou turistek v Česku, které jsou nakažené novým typem koronaviru, kontakt s 23 lidmi, další prověřují i v Brně. U nemocného pedagoga České zemědělské univerzity (ČZÚ) v Praze bylo zjištěno kontaktů 45, zejména na pracovišti. Na webu o tom informovala Hygienická stanice Hlavního města Prahy.

Všichni, se kterými byli nakažení ve styku, jsou v domácí karanténě. V Česku se potvrdilo pět případů nemoci COVID-19. Dva nemocní jsou z Ústeckého kraje a jejich kontakty prověřuje ústecká krajská hygiena. V tamní nemocnici na infekčním oddělení je tam s podezřením na nemoc umístěno 14 lidí, na výsledky jejichž testů se zatím čeká.



Vysokoškolský učitel, který je ročník 1952, byl podle hygieniků čtyři dny v Udine, poté se vracel letecky přes Frankfurt nad Mohanem. Mezi 24. a 26. únorem chodil do práce. První příznaky, rýma a zvýšená teplota, se u něj objevily ve čtvrtek 26. února, asi o den později kontaktoval pražskou hygienickou stanici a byl odeslán do karantény.

V neděli byl kolegy z univerzity v Udine informován o výskytu nákazy, znovu kontaktoval hygienu a byl k testům a hospitalizaci přepraven do Nemocnice Na Bulovce. „Manželka pána je poučena, pražští hygienici ji sledují a prozatím zůstává v domácí karanténě,“ uvedli hygienici.



Trojice studentek z Milána, z nichž Američanka a Ekvádorka mají nákazu potvrzenou, přicestovala 24. února letadlem do Vídně a strávila tam tři dny. Poté dívky odjely autobusem na dva dny do Budapešti, pak se přesunuly do Brna, kde přespaly a v sobotu odjely autobusem do Prahy. Nákaza se nejprve projevila u Američanky. „Do ubytování v Praze (Airbnb) převezena taxislužbou, s majitelem bytu se nekontaktovala, pouze si vyzvedla klíče v obálce, v bytě už nenocovala, a vzhledem ke zdravotním potížím se společně s kamarádkou vozem taxi dopravila do Fakultní nemocnice v Motole,“ napsali hygienici.

Tam byla vyšetřena v oddělené místnosti, personál nemocnice použil ochranné pomůcky a po vyšetření byla dopravena infekční sanitkou na Bulovku, kde podstoupila testy. Spolu s ní byla izolovaná i studentka z Ekvádoru, už níž testy koronavirus potvrdily až napodruhé. V neděli byla hospitalizovaná i třetí spolucestující, která ale neměla příznaky.

Další skupina podezřelých případů pochází z Děčína. Několik českých rodin bylo společně v penzionu v severoitalském lyžařském středisku Auronzo di Cadore v oblasti Benátsko. Leží zhruba 30 kilometrů od Čechy více vyhledávané Cortiny d’ Ampezzo. U dvou pacientů - jedné ženy a jednoho muže - se nákaza už prokázala. Podle hygieniků jsou pravděpodobné i další případy.