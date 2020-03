Vláda kvůli koronaviru zrušila cvičení reakce na hybridní válku

Praha Vláda v pondělí zrušila cvičení Obrana 2020. Krizové orgány, které při něm měly cvičit reakci na takzvanou hybridní válku, musí řešit situaci kolem nemoci způsobené novým typem koronaviru. Řekl to Petr Sýkora z tiskového oddělení ministerstva obrany. Cvičení se mělo konat na začátku března.

Štábní cvičení mělo ukázat, nakolik jsou krizové orgány připravené na vyhlášení stavu ohrožení státu. Zapojit se do něj měly orgány krizového řízení České republiky, tedy například krizové štáby jednotlivých ministerstev nebo Ústřední krizový štáb, výsledek měla následně vyhodnotit vláda.



Podle Sýkory se ale vláda s ohledem na aktuální situaci kolem koronaviru rozhodla cvičení zrušit. Poukázal na to, že orgány krizového řízení, kterých se mělo cvičení týkat, v současné době řeší reálnou krizovou situaci.

Cvičení Obrana 2020 schválila vláda před týdnem. Jeho scénář měl nasimulovat krizovou situaci, při které by byla Česká republika ohrožena ze zahraničí po napadení jednoho z evropských spojenců. V důsledku českého zapojení do alianční obrany se ohrožení mělo přenést i na samotné Česko, které by muselo řešit hybridní útoky, tedy třeba teroristické a kybernetické útoky, sabotáže, silnou dezinformační kampaň nebo demonstrace.

Cílem nácviku bylo zmapovat proces vyhlášení stavu ohrožení státu. Podle získaných zkušeností měli úředníci připravit opatření, která by bylo nutné při vyhlášení stavu ohrožení státu přijmout.