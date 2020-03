Ženu nakaženou koronavirem zdravotníci převezou z Ústí na Bulovku. Pacienti v Česku jsou v dobrém stavu

Praha Žena hospitalizovaná kvůli novému typu koronaviru v Ústí nad Labem bude podle primářky infekčního oddělení Heleny Roháčové pravděpodobně také převezena na Bulovku. V nemocnici jsou nyní čtyři z pěti lidí s potvrzenou nákazou. U dalších pěti lidí hospitalizovaných na Bulovce se čeká na výsledky testů, celkem by mělo být podle ranních informací ministra zdravotnictví v úterý testováno v ČR 16 vzorků.

Primář infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý zatím o chystaném převozu pacientky nemá informace.



Pacienti na Bulovce, dvě studentky z USA a Ekvádoru a dva Češi, jsou podle Roháčové v dobrém stavu a téměř nemají příznaky. Podobně mírný průběh má nákaza novým koronavirem ve světě až u 80 procent nemocných. Z 90 tisíc nakažených se podařilo vyléčit přes 45 tisíc, asi 3 tisíce zemřelo.

Roháčová připomněla, že chřipce letos podlehly jen v Česku už desítky lidí. Ustupující epidemie by tak mohla pomoci i lékařům, bude podle ní zřejmě méně podezřelých případů s podobnými příznaky, jako je horečka nebo kašel.

„Nezdá se, že by se vývoj ubíral směrem, který by vyžadoval zvláštní režim, například intenzivní péči,“ uvedla.

U dalších pěti lidí hospitalizovaných na Bulovce se čeká na výsledky testů. Čtyři se vrátili z rizikových oblastí a jeden byl v kontaktu s nakaženými. Už dříve hygienici uvedli, že spolu se dvěma nemocnými studentkami přicestovala do Prahy i třetí, která je na Bulovce v izolaci.

Vyléčení pacienti budou podle Roháčové po souhlasu krajského epidemiologa a dvou negativních výsledcích testů propuštěni do domácí karantény. Testy se jim budou dělat v rozmezí dvou nebo tří dnů.

Z pěti nakažených jsou muž a žena z Děčína, kteří cestovali společně na lyže do Benátska. Ve stejném hotelu byly čtyři české rodiny. Manželka nakaženého byla ještě v pátek v nemocnici v Motole. „Zmapovali jsme její kontakty, dva zaměstnance dali do karantény a když se prokázal negativní výsledek testu, tak byla karanténa ukončena,“ řekla Hana Frydrychová z odboru komunikace nemocnice.

Další dvě jsou turistiky studující v Miláně, které cestovaly přes Vídeň, Budapešť a Brno do Prahy. Hygienici zmapovali jejich kontakty, v karanténě tak jsou například řidiči taxíků, číšník nebo cestující z autobusu.

Pátým nakaženým je pedagog z České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole, který se vrátil z odborné konference v italském Udine. Poté, co byla nákaza prokázána u jiných účastníků konference, obrátil se na lékaře. Předtím ale chodil několik dní do práce a přednášel i studentům. Univerzita proto do pátku zrušila výuku.