Ministr Blatný zvolil strategii, která je naprosto špatně, říká Pavel Řehák. Vládu donutil jednat

Praha Ředitel pojišťovny Direct Pavel Řehák se na jaře výrazně podílel na úspěšnému zvládnutí první vlny. Vládu svými analýzami donutil začít jednat. Teď se s těžkým srdcem dívá na to, jak stát řeší třeba očkování. „Je to ohromně důležitá věc, kterou podle mého názoru nezvládáme úplně dobře. Objednali jsme málo vakcín a nyní to doháníme,“ říká v druhé části rozhovoru pro Lidovky.cz při příležitosti prvního výročí příchodu covidu do Česka.

Lidovky.cz: Co bychom měli nyní dělat?

Už ani nejde o to, zda se v covidu budeme plácat dalších šest, devět nebo dvanáct měsíců. Nějak to zvládneme a dřív nebo později jsme z toho venku. Bohužel ale nemyslím, že budeme patřit k těm nejrychlejším, a bude to stát zbytečně moc životů. Důležité ale bude to, co přijde potom. Nefunguje nám meziresortní spolupráce, projektové řízení a můžeme a potřebujeme efektivně investovat gigantické peníze z evropských fondů, ale také peníze ze státní kasy. Třeba digitalizace je úplně marná, část škol vůbec nezvládá učit děti na dálku. Digitalizace celé ekonomiky, udržitelná ekologie, uhlíková stopa. To jsou všechno obrovská témata, která musíme zvládnout. Nebo ty investice prostě nalejeme do betonu a zůstaneme zatuhlí tam, kde jsme teď. Lidovky.cz: Paradoxně se nyní blížíme k italskému scénáři, před kterým skoro před rokem varovaly právě vaše tabulky. Jak se vám na to nyní dívá?

Celý podzim jsme na vládu posílali naše výhledy a analýzy situace. Navrhovali jsme, jak a kdy je nutné brzdit. Posílat jsme to přestali někdy kolem předvánočního rozvolnění, které považuji za obrovskou chybu.