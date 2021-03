Resort zdravotnictví se od nástupu Blatného změnil v pevnost. Na nekomunikaci si stěžují i odborníci

Žádné ministerstvo není od loňského března vystaveno takovému tlaku jako to, jež má zodpovědnost za řízení zdravotnického systému v Česku. Resort Jana Blatného (za ANO) postihly v posledních měsících výrazné personální změny a také syndrom jakéhosi „zapouzdření“.

Co se na ministerstvu skutečně děje, je zvenku jen stěží čitelné a kromě toho, že informace neproudí z klíčového resortu ven, nedostávají se už ani dovnitř. Šéf resortu Blatný na dotazy serveru Lidovky.cz do vydání článku nereagoval.



Mobilizovat na jaře 2020 českou vládu se podařilo pomocí jediné excelové tabulky Pavlu Řehákovi, řediteli pojišťovny Direct. Díky šoku z jeho čísel, která ukazovala hrozící růst epidemie u nás, se kabinet Andreje Babiše (ANO) rozhodl začít jednat s předstihem, což výrazně pomohlo při zvládnutí první vlny.

Řehák se svým analytickým týmem dobrovolně v analýzách pro vládu pokračoval. Přestal okolo loňských Vánoc. Začal totiž nabývat dojmu, že rady, které dříve doléhaly k nastaveným uším, končí před branami nejdůležitějšího resortu.



„Ten pocit jsem dostal, ale ne kvůli tomu, že by s komunikací přestal premiér. Šlo o ministerstvo zdravotnictví a ministra Jana Blatného, tam jsme prakticky házeli hrách na stěnu. Myslím, že ministr zvolil strategii, která je naprosto špatně. Její výsledky sklízíme nyní,“ řekl serveru Lidovky.cz v rozhovoru šéf Directu.

Komunikovat byl běžně zvyklý s oběma Blatného předchůdci – Adamem Vojtěchem i Romanem Prymulou. Až s bývalým náměstkem brněnské nemocnice v čele ministerstva se situace změnila. „Po uzavření ministerstva zdravotnictví do sebe, po nástupu Jana Blatného, se to ale zkomplikovalo a my s našimi pravidelnými reporty přestali,“ doplnil Řehák.

„Odmítá Němce, odmítá vědce“

Není ostatně jediný. Imunolog Zdeněk Hel je jedním ze zakladatelů anticovidové Iniciativy Sníh složené z týmu odborníků. Hel, který působí na univerzitě v americké Alabamě, zároveň patří do týmu Babišových poradců stran epidemie covidu, a má tak i přes Atlantik představu o tom, jak vláda momentálně funguje. Helova kritika Blatného zašla až tak daleko, že volal po ministrově odvolání.

„Pan ministr Blatný zatvrzele odmítá pomoc Německa. Ze strany Německa jde o symbol dobré vůle, přátelství a soudržnosti mezi sousedy, o symbol evropanství. Stejně jako pan ministr odmítá pomoc vědecké komunity, odmítá pomoc Evropy. Pane ministře, odstupte,“ napsal imunolog. Později uvedl, že až v průběhu února měl s Blatným konečně dva konstruktivní rozhovory.

Za „nevhodné“ označil ostatně některé výroky svého ministra i sám premiér. Že se Blatného úřad na pražském Palackého náměstí opevnil před vnějšími vlivy, premiér naznačil i v neděli v televizi CNN Prima News. „Nemá manažerské zkušenosti, nemá možná v okolí dostatek dobrých úředníků, takže situace pro něj je náročná,“ prohlásil o šéfovi resortu zdravotnictví předseda vlády.

„Co dělá Rážová?“

Ten se zároveň řečnicky ptal, co vlastně dělá hlavní hygienička Jarmila Rážová. Podle Babiše je potřeba kolem Blatného postavit větší a lepší tým odborníků, kterým by ministr naslouchal. Jak už totiž nastínili třeba Řehák s Helem, experti mimo vládní struktury to mají k Blatného uším příliš daleko.

Situaci nepomohla ani série personálních rošád na ministerstvu. Koncem září odešel z čela resortu Adam Vojtěch, krátce ho nahradil jeho bývalý náměstek pro zdravotní péči Roman Prymula. Ten si mimochodem přivedl zpět bývalého mluvčího resortu Jana Brodského, který ale pod Blatným opětovně skončil. Ministerstvo tak bylo nuceno hledat pro nelehkou pozici ředitele odboru novou tvář.

K tomu se ještě přidal odchod několika náměstků a vnitřní fungování úřadu podle některých úředníků, s nimiž měly Lidovky.cz možnost mluvit, dost utrpělo.



Schopnost komunikovat s veřejností je přitom při nastolování plošných opatření klíčová. V jím řízené pojišťovně si to ostatně vyzkoušel i sám Pavel Řehák. Vládě sice radil, co by měla dělat, ale zároveň popsal, jak složité bylo udělat si „pořádek doma“.

V Directu dostali zaměstnanci možnost zdarma se testovat, každé ráno je jim měřena teplota. Samozřejmostí jsou roušky. Nutnost nosit je i v létě byla ale podle Řeháka na komunikaci složitá. „Hned zpočátku jsme měli schůzi se všemi pracovníky, na které probíhalo loučení jak na konci střední školy, mířili totiž na home office. Lidi i brečeli,“ popsal ředitel.

Nalézt prý museli ideální balanc mezi velmi opatrným a liberálním přístupem lidí k protiepidemickým opatřením. I kvůli zpackané komunikace ale prý podobné ekvilibrium už v české veřejnosti nejspíš najít nepůjde. „Nyní už je asi polarizace společnosti příliš velká, než aby byla taková snaha úspěšná. Ta šance tu ale byla v létě minulého roku,“ posteskl si manažer pojišťovny.