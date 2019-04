‚Mívala jsem i sto korun týdně na jídlo‘. Vysoké nájmy vysávají peněženky pracujících studentů

Praha/Brno Studují, pracují a neustále řeší své bydlení. Aby s penězi vyšli, obrací někteří v kapse každou korunu. Stále rostoucí nájmy ale studentům a mladým pracujícím lidem v Praze i Brně zásadně vstupují do rozpočtu. Na spoření bokem pak už často nic nezbývá. Server Lidovky.cz oslovil několik studentů, přečtěte si jejich příběhy.

„Poptávka po nájemních bytech se po zpřísnění podmínek pro poskytování hypoték viditelně zvýšila. S tím souvisí samozřejmě i fakt, že vzrostly ceny takových bytů. Za posledních 6 měsíců ceny nájemních bytů v Praze stouply zhruba o 10 procent,“ uvedla Kristýna Řezáčová z realitní kanceláře RE/MAX. Vzhledem k převažující poptávce si pronajimatelé bytů mohou dovolit ceny navýšit a stejně si vybírají mezi mnoha zájemci.



„Mívala jsem i sto korun týdně na jídlo. Šetřím, kde se dá“

Štěpánka, 20, studentka 1. ročníku statistiky na VŠE, Praha



Dvacetiletá Štěpánka, která pochází z Ústí nad Labem, přes léto pracovala jako au-pair v Anglii, aby si vydělala peníze na život v Praze. „Chtěla jsem klidné místo k bydlení, párty na studentské koleji jsem zažívat nechtěla. Mám ráda i klid na učení. Bohužel, když jsme se s kamarádkou dívaly po cenách garsonek a 1+kk, nestačily jsme se částkám za pouhý pronájem divit,“ popisuje úskalí hledání.



Přihlásila se tedy na vysokoškolskou kolej, ale cena za pokoj, který sdílí s další studentkou, pro ni i zde byla překvapivá. „Nejlevnější kolej mě stojí 3069 korun měsíčně - tolik platí rodiče za byt 4+1 v centru v Ústí nad Labem s dobrou lokalitou,“ říká a dodává, že by v budoucnu ráda měla práci v Praze a bydlela zde s přítelem, ale zatím se jí to kvůli vysokým nájmům jeví jako nereálné.

Přesně rozpočítané výdaje

Našetřené peníze Štěpánce pokryly výdaje za první semestr, nyní každý den po škole pracuje v OC Chodov jako prodavačka sportovního oblečení. „Ve 14:15 končím s přednáškami a jedu do práce - tam jsem do 21:15, asi v 21:45 jsem na koleji a musím si uvařit na druhý den. Pak se dny opakují úplně stejně, jenom si už beru oběd v krabičce. Ze studentského života nic nemám a z osobního také ne. Spolužačky třeba šly do kina, já jsem zůstala na pokoji a raději se učila, protože jsem věděla, že nemám tak velký týdenní rozpočet. Měla jsem přesně rozpočítané výdaje. Někdy mi vycházelo i sto korun týdně na jídlo,“ říká Štěpánka s tím, že nechce zatěžovat svými výdaji rodiče, kteří se starají o další dva mladší sourozence a babičku.

Měsíčním výdělkem z brigády v obchodě, který se pohybuje od 8 a půl tisíce korun až po 10 tisíc korun, Štěpánka pokryje kolejné (3069 Kč), jídlo, hygienické potřeby, cestovné (vlak za měsíc cca 500, legitka Praha 130 Kč, legitka Ústí 130Kč) a další nezbytné výdaje. Malou částku si odkládá i na letní dovolenou.

„Snažím se ušetřit, kde se dá, ale je to opravdu otrava. Celý týden jsem jen ve škole nebo v práci a o víkendu se musím učit - nemám čas na rodinu a přátele. Takže studentský život v Praze je pěkná bída - tedy pokud rodiče neplatí vše za dítě. Já takové štěstí nemám a vše si musím hradit sama. Bydlím V Ústí s přítelem a protože jsem u něj sotva dva dny v týdnu, nemusím platit nájem.“



Na koleji se však podle ní opakovaně stává, že neteče teplá voda a i kvůli hluku, který narušuje učení, jezdí čas od času přenocovat do Ústí, aby se ráno zase vrátila do Prahy. Cesta ji stojí 20 korun a i z toho důvodu plánuje, že v dalším semestru zůstane bydlet v Ústí nad Labem a do Prahy bude každý den dojíždět, přestože cesta trvá půl druhé hodiny.