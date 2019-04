Muž chtěl nechat vybuchnout dům i s policisty, nepovedlo se mu zapálit plyn. Hrozí mu 20 let

Brno Krajský soud v Brně začal projednávat případ manželů, kteří se loni v červnu v domě v Kobylí na Břeclavsku zamkli před exekutory. V domě pustili plyn, muž ho chtěl podle obžaloby zapálit i se zasahujícími policisty. Podle ženy ale nikoho kromě sebe ohrozit nechtěli. Ženě hrozí až osm let vězení, muži za pokus o vraždu až 20 let, případně výjimečný trest.

Padesátiletá Hana a dvaapadesátiletý Vojtěch Blatní se v domě zamkli 14. června, když do domu chtěli vstoupit exekutoři s policistou kvůli nařízené exekuci. Žena se s nimi začala přetahovat u dveří, jež chtěla zabouchnout, muž zatím došel pro plynovou pistoli, kterou na exekutory namířil. Žena podle obžaloby křičela: „Střílej“, muži poté utekli.

Manželé se v domě zamkli. „Obviněný po jejich společné domluvě postupně odmontoval přívodní plynové trubky k plynovým spotřebičům v šesti místnostech a dále otevřel kohout propan-butanové lahve s hmotností deset kilogramů a čekali, až směs dosáhne výbušné koncentrace,“ uvedl v obžalobě státní zástupce.

Na místo dorazila policejní zásahová jednotka i vyjednavač. Vyjednávání úspěšné nebylo, jednotka proto vpadla do domu. Muž podle státního zástupce třináctkrát vystřelil, aby plyn vznítil. Kvůli nízké koncentraci plynu neuspěl. Muž podle obžaloby utekl do ložnice, kde měl zápalky, a křičel: „Chcípnete tady se mnou!“ V ložnici ho policie zadržela.

„Už jsme toho měli dost, tak manžel řekl, že pustí plyn. Pak tam byla zásahová jednotka. Nějakou dobu jsme vyjednávali přes okno i přes mobily. Nikoho jsme nechtěli ohrozit kromě sebe,“ řekla Blatná. Doplnila, že nevyhrožovali, jen upozorňovali, aby policisté nechodili k domu. Podle ženy chtěli výbuch, aby se poškodil dům.

Blatný řekl, že má výpadky paměti a na ten den si nepamatuje. Nikomu prý ublížit nechtěli, kvůli tomu, co se jim dělo, chtěli zemřít. Exekuci označil za neoprávněnou. „Pokud máme být potrestaní my, tak by měli být potrestaní i ti, kteří nás k tomu dohnali,“ řekl Blatný.

Manželé jsou v invalidním důchodu. Nemovitost podle jejich výpovědi původně patřila synovi, on na ně prý chtěl převést úvěr na dům. Podle manželů ale naletěli podvodníkům a nemovitost byla převedena kupní smlouvou na jiné lidi, proti čemuž se neúspěšně bránili u soudu.

Muž skončil po zásahu policie v nemocnici s lehkým poraněním, ženu záchranná služba ošetřila na místě. Dvojici státní zastupitelství viní z násilí proti úřední osobě a obecného ohrožení, muže i z pokusu o vraždu.

Soud bude ve čtvrtek pokračovat výslechem exekutorů a znalců. Termín hlavního líčení je vypsán i na pátek, kdy by měli vypovídat policisté, rozsudek se tento týden neočekává.