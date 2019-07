Muž v Plzni najel nákladním autem do policisty. Ten vyvázl s pohmožděninami, při najetí kola mu praskla bota

Plzeň Šestadvacetiletý řidič najel v Plzni nákladním vozem do dopravního policisty. Způsobil mu zranění prstů na noze a ujel. Za násilí na úřední osobě je ve vazbě a hrozí mu až šest let vězení. V pondělí to řekla policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Policista ve služebním stejnokroji a reflexní vestě s nápisem POLICIE vyšetřoval 4. července kolem 14:30 dopravní nehodu v Kyjevské ulici v Plzni na Slovanech. „Všiml si nákladního vozu Fiat Ducato, které jelo v protisměru. Přerušil řešení nehody a chtěl zastavit řidiče. Ten sice vůz zpomalil, ale nezastavil, a v okamžiku, kdy němu policista docházel, ‚šlápnul na plyn' a rozjel se proti němu," uvedla mluvčí. Policista musel rychle uskočit na stranu, ale už to úplně nestihl a levé zadní kolo mu přejelo prsty u nohou. Pohmožděniny mu pak ošetřili na chirurgické ambulanci. „Při najetí kola mu zcela praskla bota," řekla mluvčí.

Řidič pak z místa ujel. Policisté ho ale dostihli nedaleko ve stejné městské části. „Zjistili, že šlo o pachatele, který nikdy nevlastnil žádné řidičské oprávnění a už v minulosti byl několikrát za takovéto jednání pravomocně potrestán,“ uvedla mluvčí. Komisař obvinil muže ze severního Plzeňska ze spáchání zločinu násilí proti úřední osobě a ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Skončil ve vazbě.