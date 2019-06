‚Co tady děláš, v*le? Toto je chrám.‘ Policisté prošetřují údajné napadení muže pražskými strážníky

PRAHA Policie ČR vyšetřuje incident z minulé neděle, při kterém došlo k fyzické konfrontaci mezi strážníky městské policie a pracovníkem sociálního centra Naděje v Praze. Obě strany se navzájem obviňují z agresivního chování a vulgární mluvy. Případem se nyní bude zabývat Krajské ředitelství policie Praha na základě informací dostupných v médiích.

Policie České republiky se bude zabývat událostmi z neděle devátého června, tehdy měli strážníci napadnout a zranit zaměstnance centra Naděje, které sídlí nedaleko frekventované pražské křižovatky U Bulhara. Server Lidovky.cz se případu detailně věnoval a původní zprávu o něm si můžete přečíst v našem článku.

„Zmíněnou událostí se začala pražská policie zabývat tzv. z úřední povinnosti na základě informací z médií,“ potvrdila na dotaz serveru Lidovky.cz Andrea Zoulová z Krajského ředitelství policie Praha. Podle ní policie zatím situaci prošetřuje, není ale ještě jisté na základně čeho. „Dosud nebyla stanovena žádná právní kvalifikace,“ dodala Zoulová.

Pochroumané rameno, které mělo způsobit pracovní neschopnost muže.

V neděli devátého června dorazili do sociálního centra Naděje dva strážníci městské policie Praha, kteří měli na místo, kde se často nacházejí lidé bez domova, doručit soudní obsílku. Podle tvrzení ředitele centra Jana Kadlece jim měl jeden ze zaměstnanců vysvětlit, že nemá právo sdělit, zda se hledaná osoba na místě nachází. Strážnici měli být podle Kadlecových slov vulgární.

Potyčka měla pokračovat venku, kde si zhruba čtyřicetiletý pracovník centra chtěl vyfotit poznávací značku služebního policejního vozu. „Při odjíždění ho srazili na zem dveřmi vozidla, zaklekli na něj a nasadili mu pouta,“ uvedl ředitel. Po odvozu na služebnu policie v Krakovské ulici měli muže propustit a ten se prý obrátil na služebnu Policie ČR ve stejné ulici. Policisté se dle jeho výpovědi odmítli jeho případem zabývat.

Naši strážnici jednali profesionálně, tvrdí městská policie

Takový popis událostí ale striktně odmítá pražská policie. Podle její mluvčí Ireny Seifertové to byl zaměstnanec centra, kdo byl agresivní a vulgární. „Naši strážníci na místě postupovali profesionálně, v souladu se zákonem, nikoho verbálně ani fyzicky nenapadli. Naopak se snažili situaci vyhrocenou zaměstnancem Naděje co nejrychleji ukončit. Není pravdou, že by si ‚frustrovaní strážníci‘ vylévali zlost na zaměstnancích Naděje ani na jejich klientech,“ uvedla v oficiálním prohlášení.



Jejich zaměstnanec zůstal prý po zákroku v pracovní neschopnosti, kvůli chronickým problémům s ramenem, které si při zákroku strážníků měl poranit.

Údajně poranění koleno muže. Šrámy na krku muže.

Ředitel Kadlec uvedl, že jeho centrum momentálně zvažuje právní kroky. Městští policisté naopak tvrdí, že řadě klientů centra U Bulhara poskytli v minulosti pomoc. „Doporučujeme tedy řediteli sociálního centra NADĚJE Janu Kadlecovi pro příště vážit slova. Jeho slova totiž dehonestují práci našich strážníků velmi zásadním způsobem. S ohledem na uvedené a ve snaze zabránit další bezdůvodné dehonestaci se hodlá městská policie proti nepravdivému nařčení bránit,“ uzavřela prohlášení mluvčí Seifertová.