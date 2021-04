Na ministerstvu zdravotnictví končí i Blatného náměstek Černý. Sám podal rezignaci

PRAHA Odchodem exministra Jana Blatného to nekončí. Resort zdravotnictví opouští i jeho politický náměstek Vladimír Černý, který je zároveň šéfem klinické skupiny Covid-19. Sám včera večer podal rezignaci. Podle důvěryhodného zdroje z vlády by ale skončil i tak, měl být odvolán.

Výběrové řízení na nového náměstka má být vyhlášeno příští týden. „Pan Černý bude odvolán, blokoval nákup léků proti covidu,“ řekl serveru Lidovky.cz důvěryhodný zdroj z premiérova okolí. Podle všeho ale Černý vládu předběhl a rozhodl se odejít sám na svou žádost. „Nemohu být odvolán, když jsem poslal včera večer rezignaci,“ oponoval ve sms zprávě pro server Lidovky.cz náměstek.

Zdá se, že se Černý rozhodl odejít takříkajíc se vztyčenou hlavou, neboť rezignace zní lépe než odvolání. Předseda vlády Andrej Babiš totiž několikrát narážel na to, že s ním není spokojen. Možné odvolání bylo ve hře už delší dobu. „Měl jsem zásadní problém s jedním ze spolupracovníků pana Blatného, který tady podle mého názoru v lednu a únoru deklaroval promořování, které se mi zásadně nelíbilo, a také vyjadřoval zásadní nesouhlas s nákupem protilátkových záležitostí. Na tom jsme měli velkou neshodu,“ uvedl ve středu Babiš. Přímo nepadlo Černého jméno, ale narážky byly jasné.















Blatný jmenoval Černého svým politickým náměstkem loni v listopadu. Server Lidovky.cz se na odchod z ministerstva zeptaly i samotného Černého, ten však prozatím neodpověděl. Stejně tak tiskového odboru ministerstva zdravotnictví, ten zůstal také bez reakce. Nicméně nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger personální změny v jeho resortu nepopírá. „Političtí náměstci většinou přicházejí s ministrem. S jedním jsem mluvil, s druhým jsem komunikoval po mailu. Ke změnám dojde, ale chtěl bych to nejdřív doladit s konkrétními osobami,“ řekl v pátek na tiskové konferencí Arenberger.

„Hlavní promořovač“

Podle imunologa Václava Hořejšího je dobře, pokud Černý z ministerstva odejde. Kritizuje ho zejména za to, že je zastáncem „promořování“. „Je to člověk, který nese určitý díl zodpovědnosti za to, co se v Česku během podzimu stalo. Já ho mám v mobilu uloženého jako „hlavní promořovač“,“ řekl serveru Lidovky.cz Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR.

Zároveň doplnil, že od jednoho člena vlády dokonce slyšel, ze panu náměstkovi říkají „doktor Smrt“. I epidemiolog Rastislav Maďar v březnu pro SeznamZprávy uvedl, že Černý uznává teorii promořování a podceňuje koronavirus.

Černý je například podepsaný pod mezioborovým stanoviskem nazvaným „Opatření vedoucí ke snižování vnímavosti populace vůči onemocnění COVID-19 (tzv. přirozená imunizace) z dubna 2020. Dnes už je stanovisko neplatné, nicméně stojí v něm: Postupné prosazování systémových opatření navrhovaných MZ a vedoucích ke snižování vnímavosti populace vůči onemocnění COVID-19 (tzv. přirozená imunizace) považujeme za odborně správný postup a předpoklad obnovení ekonomiky a normálního života občanů.“

V průběhu února několikrát hájil českou vládu i ministerstvo zdravotnictví, že tehdejší velmi špatná epidemická situace v Česku „není něčí vina“. „Můj názor je, že kdyby byl u moci kdokoliv jiný, bude situace stejná. Neexistují průkazná data o trvající účinnosti lockdownů. Za epidemii nemůže nikdo. Je to biologický fenomén, který vznikl, protože je tady virus,“ řekl tehdy Českému rozhlasu.

Politický náměstek, kterému podle našich zjištění „zvoní hrana“, je zároveň předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Od 2014 vede Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Na ministerstvu působil i za vedení Romana Prymuly a Adama Vojtěcha, ze začátku jako člen ministerského epidemiologického týmu.

Po středečním odvolání Blatného oznámila konec na ministerstvu i hlavní koordinátorka pro očkování proti covid-19 Kateřina Baťhová.