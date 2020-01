Zoo Praha vyhlásila sbírku na pomoc Austrálii. Lidé poslali již 13,5 milionů korun

Praha Na pomoc Austrálii postižené požáry lidé do sbírky, kterou vyhlásila Zoo Praha, k pátku poslali bezmála 13,5 milionu korun, tedy zhruba 840 000 australských dolarů. Aktuální částku v neděli zveřejnil ředitel zoologické zahrady Miroslav Bobek, zástupci hlavního města a australského konzulátu v Praze. První statisíce dolarů už zoologická zahrada do Austrálie poslala.

„Podporu lze rozdělit do dvou základních okruhů. Jednak je to ta okamžitá pomoc, náprava bezprostředních důsledků a potom je to dlouhodobá, střednědobá pomoc na ochranu lokalit, konkrétních (živočišných) druhů, které jsou na pokraji zániku,“ vysvětlil Bobek.



Do státu Victoria bylo posláno 100 000 australských dolarů tamním zoologickým zahradám na akutní veterinární péči, ale i na vracení zvířat do přírody. Dalších 100 000 australských dolarů putuje do jižní Austrálie na záchranu koalů a na Klokaní ostrov (Kangaroo Island) na provoz veterinární nemocnice. Peníze jsou už také připraveny pro další chráněné území ve státě Victoria na protipožární opatření - hasičské auto, stroj na vysekávání protipožárních pásů nebo protipožární trénink zaměstnanců.

Veřejnou sbírku vyhlásila zoologická zahrada v Troji 6. ledna. „Po dvou dnech bylo na účtu 860 000 korun,“ uvedl v neděli Bobek. Termín ukončení sbírky zatím není dán. Podle Bobka bude pokračovat další měsíce.

Na Austrálii přispívá každý návštěvník zakoupením vstupenky. Pražští radní na začátku ledna rozhodli, že tři koruny z každého lístku dostane australská organizace Bushfire Emergency Wildlife Fund. Tímto způsobem by měla získat 160 000 korun.

V Austrálii začaly požáry loni v září. O život přišlo 28 lidí, spáleno je 2600 domů a zničeno více než deset milionů hektarů porostů. Většina z toho připadá na stát Nový Jižní Wales na jihovýchodě země. Koncem minulého týdne se situace zlepšila díky příchodu bouřek provázených intenzivními dešti.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček počátkem ledna schválil, že Česko pošle Austrálii dva miliony korun na zmírnění dopadů ničivých požárů ve státu Victoria. Českou humanitární pomoc podle doporučení australského ministerstva zahraničí dostanou záchranné a krizové složky v postižených oblastech.