Velvyslanec Česka při NATO dostal covid-19. Aliance přijme pandemický plán, řekl Landovský

Brusel Náš klíčový diplomat při NATO Jakub Landovský je přesvědčen, že krize spojená s covid-19 mimo jiné urychlí technologický rozvoj v oblasti přenosu utajovaných informací. Už dvakrát se spojili ministři 30 zemí Aliance přes telemost. A fungovalo to.

Lidovky.cz: Je pravda, že jste prodělal covid-19? Jak jste na to přišel?

Já i žena s dětmi máme protilátky na covid-19. Nejdříve to vypadalo na chřipku, ale od doby, co jsem ztratil čich, jsem měl téměř jistotu. Potvrzení máme od minulé středy. Od prvních příznaků jsem v izolaci na rezidenci, takže se od nás nikdo jiný ze stálé delegace nenakazil. Stihl jsem nastavit režim směnného provozu, upravit způsob práce naší delegace a pak jsem onemocněl.