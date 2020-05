Legendární virolog a spoluobjevitel eboly onemocněl covidem-19. Šíleně mě bolela hlava, říká Peter Piot

Smrtící ebola Virus eboly v roce 1976 identifikoval jako první mladý belgický virolog Peter Piot . Bylo mu 27 let a dostal za úkol objasnit příčinu velkého počtu úmrtí v Kongu, někdejším Zairu , které bylo do roku 1960 belgickou kolonií.

identifikoval jako první mladý belgický virolog Peter . Bylo mu 27 let a dostal za úkol objasnit příčinu velkého počtu úmrtí v Kongu, někdejším , které bylo do roku 1960 belgickou kolonií. Piot popsal, že když letadlo jeho tým dopravilo z Kinshasy do asi 1000 kilometrů vzdálené Bumby, nechal pilot zapnuté motory a rozloučil se nikoli výrazem na shledanou, ale sbohem, protože tým se dostal do míst, kde umíraly desítky lidí.

Cílem skupiny byla tehdy vesnice Yambuku. Členové tamní katolické mise se stáhli do domu, kolem nějž vytvořili sanitární kordon s nápisem Prosím nepostupujte dále, hrozí vám smrt. Čtyři členové mise totiž už zemřeli a ostatní se modlili a čekali na smrt. Piotova skupina systematicky získávala informace o šíření viru v celém regionu a zjistila, že virus se šíří pouhým dotykem těla zemřelého . Tým pak zavedl karantény v nemocnicích a izolaci všech, kdo přišli do kontaktu s nakaženými.

. Tým pak zavedl karantény v nemocnicích a izolaci všech, kdo přišli do kontaktu s nakaženými. Jméno pak onemocnění dostalo podle nejbližší řeky Eboly. Piot do Yambuku zavítal podruhé letos v únoru a sešel se tam s ošetřovatelem, který se nakazil v roce 1976 a přežil. Belgický virolog, který se později v životě zabýval výzkumem AIDS, řekl, že pro nynější epidemii eboly má tutéž radu, jaká platila v 70. letech: „Mýdlo, rukavice, izolace pacientů, používání jednorázových injekčních jehel a karanténa všech nemocných." Teoreticky by mělo být snadné ebolu zvládnout. Neměli bychom zapomínat, že je to nemoc související s chudobou a nefunkčním zdravotnickým systémem," dodal.