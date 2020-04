Měřte si ještě před komplikacemi kyslík, radí nemocným Američanům doktor. V Česku zbytečné, reaguje expert

Praha Americký lékař v nemocnici pozoroval, jak pacienti často vůbec netuší, že mají velmi nízkou hladinu kyslíku v těle a rozbíhá se jim v něm kvůli nákaze nemocí covid-19 zápal plic. Když si potíží konečně všimnou, je již pozdě a musí být připojeni na plicní ventilaci. Doktor z New Yorku navrhuje, aby si lidé sledovali hladinu kyslíku v těle sami doma pomocí jednoduchého přístroje - pulzního oxymetru. Podle českého experta to však v českém prostřední není nutné.

Američan Richard Levitan pracuje jako lékař na pohotovosti více než 30 let. Za tu dobu vystřídal několik pracovišť, mezi jinými i některé z nejrušnějších a nejvytíženějších nemocnic New Yorku a Filadelfie. Během posledních dnů, kdy jako snad všichni lékaři světa zápasil s neviditelným koronavirem, si v průběhu onemocnění covid-19 povšiml něčeho zajímavého - o své zjištění se podělil v komentáři pro server The New York Times.

Do ordinace mu přicházeli pacienti s poraněními z pouličních rvaček či s nejrůznějšími úrazy. Zkrátka lidé bez respiračních komplikací. Při podrobnějším prozkoumání však zjistil, že se u nich rozvíjí zápal plic. To jej přivedlo k myšlence, že jde o jakousi tichou formu hypoxie - tedy že pacient si není vědom toho, že má nedostatečný příjem kyslíku. „Běžná nasycenost kyslíkem se v úrovni moře pohybuje mezi 94 % až 100 %. U pacientů s covidem může hladina klesnout až na pouhých 50 %,“ popisuje Levitan.

„Pacienti s hypoxií jsou často v bezvědomí či vynakládají veškerou svou energii, aby se mohli nadechnout,“ popisuje doktor: „Toto však neplatí u covid pozitivních. Ti se sice snaží kompenzovat nízkou úroveň kyslíku tím, že dýchají zrychleně a hluboce, ale jinak pociťují minimální úzkostlivé stavy, bolesti hrudi či dušnost. A to i přesto, že tabulkově jejich stav téměř hraničí s neslučitelností se životem. Teprve se učíme chápat, proč tomu tak je.“

V Česku zbytečné, říká lékař z Bulovky

Ve chvíli, kdy pacient začne vnímat potíže s dýcháním, je podle doktora již velmi pozdě a potřebuje okamžitě napojit na plicní ventilátor. A objevuje se i další potíž: častějším a silnějším dýcháním se pouze zhoršuje plicní zánět, který opět přispívá k nižším hladinám kyslíku v těle. Jde tedy o začarovaný kruh, kdy pacient postupně ničí své vlastní plíce. „Tichá“ hypoxie, která není vnímána, velmi urychluje průběh onemocnění, které končí až respiračním selháním.

„Zabránit tomu, aby nemocný musel ihned na ventilátor, by byla obrovská výhra pro obě strany. Pacienti na dýchacím přístroji musí být pod několika dávkami sedativ, aby si omylem nemohli vytáhnout trubičku z vlastní průdušnice. Dále musí mít zavedené trubičky na odvod moči a dalších odpadních látek těla, či katétr napojený do cévního systému. Zdravotníci musí pacienty dvakrát denně otáčet ze zad na břicho a opačně, aby se zlepšila funkce plic,“ vysvětluje náročnost takové léčby americký lékař.

Nabízí i možné řešení vypozorovaného problému, které může upozornit na nízkou hladinu kyslíku v těle a je k sehnání ve volném prodeji. Jde o přístroj známý jako pulzní oxymetr, který má velmi snadné použití. Po zapnutí se připne na prst a během chvíle ukazuje saturaci těla kyslíkem a srdeční pulz.

„Pulzní oxymetrie se naprosto běžně dělá u příjmu pacienta,“ okomentoval domácí využití v Česku pro Lidovky.cz přednosta 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jiří Beneš z Nemocnice Na Bulovce. Podle něj by bylo masivní domácí testování zbytečné. „Musíte si uvědomit, že v Americe není lékařská péče zadarmo a není dostupná, takže ti lidé se dost rozmýšlejí, než k doktorovi vyrazí.“

„V amerických poměrech si takové řešení dokážu představit, v Česku moc ne. Když má někdo podezření, dostaví se do nemocnice a tam mu vyšetření automaticky udělají. V našich podmínkách mi zmiňované řešení připadá zbytečné,“ dodal.