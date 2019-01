Kopnutí do hlavy či zavalení. Záchranáři denně řeší zranění způsobená koňmi

PRAHA Úraz pacienta, ve kterém nějakým způsobem figuruje kůň, evidovali v loňském roce středočeští záchranáři téměř každý den. Nezvykle vysoké číslo doplňuje ještě jedna překvapivá cifra. V 87 procentech případů jsou totiž zraněnými ženy. I přes častá zranění hlavy následkem kopnutí, ale v těchto případech vloni nikdo nezemřel.

Středočeští záchranáři v roce 2018 vyjížděli celkem k 306 zraněním způsobených koněm, tedy zhruba každých 28,5 hodiny. Se vzrůstající oblibou jezdeckých sportů i obyčejného chovu koní tak přichází i nezvykle vysoký počet úrazů s nimi spojený.

Podle mluvčí středočeských záchranářů Petry Effenbergerové jsou „koňaři“ nejčastěji zraněni kopnutím koně, nebo tím, že se po pádu ocitnou pod ním. Většinou tak „odnesou“ hrudník, hlava či pánev.

„Častá jsou zranění způsobená kopnutím, kdy kůň při vyhození trefí osobu do hrudníku, hlavy či přímo obličeje. Nebo při pádu koně, kdy je jezdec koněm zavalen, což končí většinou poraněním pánve. I přes nošení bezpečnostních páteřních chráničů a kvalitních jezdeckých přileb je člověk proti 600 kilo vážícímu zvířeti a okovanému kopytu ve značné nevýhodě,“ popisuje mluvčí.



Ženy dominují statistikám zraněných

Pověst chovu koní a jezdeckých sportů jako „holčičích“ zálib ve statistikách záchranářů neutrpěla, právě naopak se ukázala dámská dominance. Při 306 výjezdech bylo ošetřeno celkem 232 lidí, z toho celých 192 žen a jen 40 mužů. S převahou 87 % oproti mužským 13 % tak ve smutné statistice vede něžné pohlaví. Rozdíl mezi počtem výjezdů a ošetřených je způsoben tím, že k některým zraněným se počítá více výjezdů, jelikož k nim vyjel víc než jeden tým.



Podle Effenbergerové v loňském roce k žádnému případu úmrtí následkem úrazu spojeného s koněm nedošlo, což je při takovém počtu výjezdů a vážnosti zranění poměrně překvapivé. Zvlášť když vezmeme v úvahu, že ke čtyřem z nich musel startovat vrtulník.

Na call centrum středočeských záchranářů přijde denně okolo pěti set hovorů, ke zhruba třem stům z nich skutečně vyjedou. Vysoké číslo „koňských“ výjezdů ve Středočeském kraji lze vysvětlit finanční náročností takového koníčku, za kterým do okolí metropole vyjíždějí především movití Pražané.

Koně ‚řádili‘ už letos

Jen do devátého ledna letošního roku už museli záchranáři ze Středočeského kraje vyjet ke třem vážnějším případů, shodou okolností došlo ke všem třem na Benešovsku.



Následovně například záchranáři zachytili výjezd ze čtvrtého ledna letošního roku: „Operační středisko vyslalo vrtulník pražské letecké záchranné služby, vlašimskou posádku rychlé zdravotnické pomoci a lékařku v rendez-vous vozidle na pomoc muži, který byl koněm několikrát kopnut do hrudníku a hlavy. Protože byl muž v bezvědomí, probíhal do příjezdu záchranářů tzv. TANR (telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace), kdy operátorka tísňové linky 155 vedla volající v oživování vážně zraněného muže. Po příjezdu záchranáři převzali resuscitaci, ve které byli úspěšní. Pacient byl poté připraven k transportu a letecky transportován do motolské nemocnice.“



V dalším případě o den později se pádem ze cválajícího koně zranila žena, kterou se středně těžkým poraněnín hrudníku a za pomoci vakuové matrace a krčního límce převezena rovněž do Motola. Tam skončil i muž, kterého devátého ledna kopl do hlavy a způsobil mu lehký otřes mozku a tržnou ránu na hlavě.