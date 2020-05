Německo a Visegrád jsou pro brzké ukončení hraničních kontrol, jakmile to vývoj pandemie dovolí

Berlín Německo a země Visegrádu (V4) jsou pro to, aby se omezení na hranicích odbourala, jakmile to vývoj pandemie dovolí. Po videokonferenci s premiéry čtveřice středoevropských zemí to v tiskové zprávě uvedl mluvčí německé kancléřky Angely Merkelové Steffen Seibert. Merkelová v úterý také bilaterálně jednala s českým premiérem Andrejem Babišem.

Pětice šéfů vlád se podle německé strany zabývala hlavně opatřeními v boji proti pandemii způsobené koronavirem. „Byli zajedno ve svém zájmu postupně odbourat stávající překážky k překročení hranic a kontroly, jakmile to vývoj pandemie dovolí,“ stojí v prohlášení mluvčího.

Politici se dotkli také evropských témat, přičemž jim Merkelová představila hlavní body německo-francouzského plánu, který počítá se zřízením evropského záchranného fondu o objemu 500 miliard eur na hospodářskou obnovu po nynější krizi. Jednalo se také o prioritách nadcházejícího německého předsednictví v Evropské unii.

Při rozhovoru s Babišem se podle německé strany, která by ráda, aby Česko brzy otevřelo své hranice, znovu debatovalo o této otázce. Dalším tématem byla přeshraniční spolupráce a spojení obou zemí, včetně plánované železniční rychlotrasy mezi Prahou, Drážďanami a Berlínem.