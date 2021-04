Nový PES má zpoždění, kdy začne štěkat? Rozvolňování budeme teprve řešit, vzkazuje Havlíček

PRAHA Udává, jaký bude zákaz vycházení, kdy se otevřou hospody a za jakých podmínek budou moci lidé za kulturou. Jmenuje se protiepidemický systém, tedy PES. Nové mutace covidu si vyžádaly jeho úpravy. Už s nedělí skončí nouzový stav. Nový PES ale zatím stále neštěká.

V médiích se sice už objevila tabulka s novými pravidly, otázkou ale je, kdy veřejnost konečně uvidí oficiální verzi. Ta totiž zatím ještě ani nedoputovala k připomínkování opozici. „Nikdo nám to zatím neposlal,“ uvedl pro Lidovky.cz předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan.



Dnes už bývalý ministr Jan Blatný (za ANO) přitom už několikrát sliboval, že nový systém představí. Hovořila o tom i hlavní hygienička Pavla Svrčinová, která dokonce mluvila o termínu před Velikonocemi. Zajíček přitom už dávno zalezl zase do nory a PES nikde.



V mezičase došlo k odvolání Blatného a Svrčinová zkolabovala , je v nemocnici. Blatný přitom ještě v úterý říkal, že protiepidemický systém představí ještě tento, nebo příští týden. Zároveň ale také uvedl, že se na systému ještě pracuje. To znamená, že také může doznat změn.

To vše se změnilo s novým ministrem. Petr Arenberger (za ANO) při svém uvedení na post zdravotnictví ve středu řekl: „Viděl jsem primární návrh, určitě potřebujeme nějaký materiál, který nám aspoň rámcově dopředu řekne, jakým způsobem a za jakých podmínek pokračovat. Jestli se to bude jmenovat pes, kočka nebo zajíc, není rozhodující.“ Vzhledem k tomu, že letošní Velikonoce už jsou nenavratelně za námi, zajíc to nejspíš nebude.

Arenberger na otázky ohledně nového systému ve čtvrtek webu Lidovky.cz neodpověděl. Dílčí zprávu podal jen ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). „Systém rozvolňování budeme teprve řešit,“ uvedl.

Co se týče zveřejněného draftu, nikde v něm není například zmínka o tom, co a jak bude platit pro lidi, kteří už obdrželi vakcínu.

S čím tedy nový pes počítá? Omezení pohybu po 21. hodině by mělo platit jen v pátém stupni. Ve čtvrtém stupni by měly za určitých pravidel otevřít všechny obchody a také možnost jít za kulturou či sportem. Ve stejném by měly otevřít i kadeřníci a další, ovšem zákazníci i zaměstnanci budou muset mít negativní test.

Ve třetím stupni by měly otevřít restaurace, ovšem i tady bude jejich návštěva podléhat negativnímu testu.