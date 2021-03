Iniciativa Chcípl PES se změnila v politické hnutí, současnou vládu označila za zločineckou

PRAHA Iniciativa Chcípl PES, která nesouhlasí s kroky vlády proti šíření covidu-19, se změnila v politické hnutí Otevřeme Česko-chcípl PES. Cílem hnutí je sesadit vládu. Na vznik hnutí iniciativa sesbírala podpisy a bude usilovat o dostatek podpisů pro možnost kandidovat do Sněmovny.

Předsedou je majitel pražské restaurace Šeberák Jakub Olbert a jedním z místopředsedů bývalý poslanec a pražský radní Jiří Janeček (tehdy ODS). Současnou vládu na pondělní tiskové konferenci zástupci iniciativy označili za zločineckou.



„My jsme po určité době došli k rozhodnutí, že bez politické práce a boje nedokážeme něco změnit. Nepatříme mezi lidi, kteří by se hrnuli do Parlamentu, já bych raději zase vařil pivo. V zásadě se nám nikomu nechce do politiky jako takové, ale podle toho, co se stalo, si nemůže republika dovolit žádné další experimenty. Je až trapné, když vidíme, že vláda není schopna koupit ani antigenní testy pro děti. Kdyby takhle fungovaly naše firmy, tak bychom do měsíce zkrachovali,“ řekl Janeček.

Iniciativa podle něj původně sdružovala lidi napříč politickým spektrem, kterým vadí současná situace a podle Janečka má na 5000 podporovatelů. Proto prý bude mít hnutí jediný program, a to svrhnout současnou vládu. „Budeme spolupracovat se všemi politickými stranami a budeme pokračovat ve snaze svrhnout tuto zločineckou vládu,“ řekl Janeček.



Vláda podle představitelů hnutí svými rozhodnutími způsobila, že v Česku špatná je pandemická situace. „Máme rekordní čísla, přeplněné nemocnice, krachující podnikatele, děti jsou doma, nemáme dostatek vakcín. Od začátku slyšíme jen sliby. My jsme pořád na začátku,“ řekl Olbert.



Vláda podle Olberta dlouhodobě rozkrádá státní rozpočet a otročí své občany. Představitelé hnutí vládu rovněž obvinili z manipulace s čísly nakažených nebo výší kompenzací a ve státě podle nich vládne chaos. Vláda se svými kroky podle nich dopouští vlastizrady.

Pokud by se iniciativa dostala ve volbách do Parlamentu, iniciovala by vznik vyšetřovací skupiny, které předají všechny informace, které nyní shromažďují. „Budeme prosazovat vyšetření všech trestných činů vlády v době nouzového stavu a zabavení majetku viníků,“ řekl Olbert. Zároveň vyzvali policii, aby začala konat, jinak je prý účastna zločineckého spiknutí.

Iniciativa Chcípl PES v minulosti například organizovala protestní akce proti vládním opatřením. Vyzvala mimo jiné restaurace a další podniky, aby navzdory nařízením otevřely, a 10. ledna uspořádala na pražském Staroměstském náměstí demonstraci, kam přišly tisíce lidí.