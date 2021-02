Od 1. března bude stát přispívat zaměstnavatelům na testování, uvedl Havlíček

Stát bude od 1. března kompenzovat plošné testování ve firmách i živnostníkům. Nárok na příspěvek bude na čtyři testy na zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) měsíčně. Na středečním mimořádném jednání o tom rozhodla vláda, uvedl na twitteru ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Ministr podle Svazu průmyslu a dopravy ČR na středečním jednání tripartity oznámil, že kabinet schválil 11 produktů pro dobrovolné samotestování ve firmách. Podniky si je budou moci zakoupit od certifikovaných výrobců.



Karel Havlíček @KarelHavlicek_ Od 1.3. kompenzujeme plošné testování ve firmách a rovněž u OSVČ. Každý zaměstnanec nebo živnostník získá příspěvek na čtyři rychlotesty/měsíc. Právě jsme schválili na vládě. oblíbit odpovědět

Havlíček už dříve řekl, že cena testu se pohybuje od 60 do 150 korun, v extrémech do 200 korun. Stát by měl podle středečního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) i informací Svazu průmyslu přispívat 60 korun na test. Zaměstnavatelé budou mít povinnost všechny pozitivně testované pracovníky hlásit hygienickým stanicím.