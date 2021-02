Nouzový stav? Piráti nedali Babišovi žádný slib, opozice má od vlády do čtvrtka obdržet zdůvodnění postupu

Praha Vláda na středečním jednání slíbila do čtvrtka předložit opozici seznam opatření, která potřebuje k boji s epidemií covidu-19 s patřičným odůvodněním. Po středeční schůzce to novinářům řekli představitelé opozičních stran.

Piráti podle předsedy strany Ivana Bartoše nedali premiérovi Andreji Babišovi (ANO) žádný slib ohledně nouzového stavu. Kabinet podle Babiše večer požádá o jeho prodloužení, protože jinak nebude mít dostatečné nástroje pro boj s epidemií.

Vláda podle Bartoše slíbila zaslat stranám seznam, jaká opatření by podle ní měla platit a především z jakých důvodů. „My jsme vládě nedali žádný slib, naopak jsem získal slib od premiéra, že nejpozději zítra (ve čtvrtek) ráno dostaneme seznam, co a proč chce vláda dělat,“ uvedl.

Opatření by měla být odůvodněná v patřičné kvalitě. Po roce boje s epidemií podle něj vláda musí být schopná jednotlivá opatření doprovodit tím, jaké budou mít výsledky.



Předseda ODS Petr Fiala sdělil, že vládu žádal o zdůvodnění navrhovaných opatření a data, na základě nichž k nim došla. „Pan premiér nám přislíbil, že nám je do zítřka (čtvrtka) dodá a opatření odůvodní. Jednání tak skončila bez konkrétního výsledku,“ shrnul.

Bartoš podotkl, že na úterním jednání od členů vlády zaznělo, že si poradí jen s opatřeními podle pandemického zákona, který na přelomu tohoto a příštího týdne měl nahradit nutnost vyhlašování nouzového stavu. Působí to na něj dojmem, že vláda situaci řeší v chaosu.

„Nemyslím si, že by včera (v úterý) měla jiná čísla a predikce,“ uvedl. Připomněl, že podle Pirátů a STAN by bylo řešením nejlépe povinné testování ve firmách či v rámci předpisů co největší důraz na práci z domova.



Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová napsala, že vláda představila několik zvažovaných opatření, ale řadu z nich nebyla schopna blíže zdůvodnit a předpovědět jejich dopad. „Slíbili nám lepší zdůvodnění a odpovědi na naše podněty a otázky dodat. Náš klub o tom teprve bude jednat,“ konstatovala.

SPD nouzový stav nepodpoří, řekl po jednání opozice s vládou Okamura. Chce se v opatřeních zaměřit na rizikové skupiny a udržení zdravotního systému.