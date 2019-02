Odložila dítě na ulici. Policisté navrhli obžalovat ženu z pokusu o vraždu kojence

PRAHA Kriminalisté navrhli obžalovat z pokusu o vraždu ženu, která podle nich nechala loni v únoru své šestitýdenní dítě venku v mrazu, řekl mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Podchlazeného kojence nalezl v Čiklově ulici v Praze 4 podnikatel Filip Slovák, který za jeho záchranu získal ocenění. Matce dítěte hrozí v případě odsouzení až dvacetileté vězení nebo výjimečný trest.

„Detektivové z oddělení vražd v minulých dnech podali návrh na obžalobu ženy, která 19. února loňského roku odložila dítě na ulici,“ uvedl Daněk. Policie tak ukončila vyšetřování případu a spis předala pražskému městskému státnímu zastupitelství, které podle mluvčího Aleše Cimbaly doposud nerozhodlo o podání obžaloby nebo o jiném vyřešení případu.



Matka dítěte odmítla podle dřívějšího vyjádření Daňka na policii k případu vypovídat. Žena podle detektivů odjela z Česka, kriminalisté se ji snažili dopadnout v rámci mezinárodní spolupráce. Později se ji podařilo nalézt v Německu. Soud ji poslal do vazby, kde prozatím zůstává.

Třiatřicetiletý Slovák našel šestitýdenní dítě loni 19. února v Čiklově ulici v Praze 4. Kojenec ležel na betonové podestě před vchodem do neobývaného domu. Muž vzal dítě domů do tepla a zavolal na tísňovou linku. Nalezeného chlapce převzaly do péče pracovnice sociálně-právní ochrany dítěte, o svěření do péče požádala jeho babička.