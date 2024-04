Hra o eurokomisaře: ODS chce do Bruselu vyslat Síkelu. Má šanci na lepší portfolio než Nerudová, zní ze strany

Současný ministr průmyslu a obchodu se tak opatrně vrací do hry o vlivný post v unijní exekutivě. A to i přesto, že se šéf Starostů Vít Rakušan netají tím, že by si Síkelu nejradši udržel na domácí politické scéně jako svého parťáka, silnou politickou váhu po boku. Jenže právě respektovaného politika Česko potřebuje vyslat do Bruselu, zní od koaličních partnerů.

„Zejména v ODS je stále častější volání po tom, aby se eurokomisařem stal Síkela. Sice nyní občanským demokratům trochu zatopil tím, že podporuje sektorovou daň, které není ODS nakloněna, přesto podle nich do Bruselu patří víc než Danuše Nerudová,“ řekl serveru Lidovky.cz zdroj blízký ODS.