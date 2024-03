Okamura chce do vlády s ANO. Pomýšlí na resorty vnitra a spravedlnosti

„Hnutí SPD chce být součástí příští vlády. Ve Sněmovně jsou jen dvě opoziční strany, a pro nás tak tady ani není jiný partner k jednání než ANO, ať si o Andreji Babišovi myslíme, co chceme,“ řekl Okamura v podcastu.

Okamura také vyjmenoval ministerstva, která by pro své hnutí chtěl. „Zajímá nás určitě ministerstvo vnitra, určitě nás zajímá spravedlnost. My bychom rádi provedli zestátnění exekutorů. Zajímá nás také zahraniční politika či sociální věci,“ popsal předseda strany.

„Část SPD Babiše nesnáší“

Podle jeho slov je hnutí ANO pro SPD nejbližším partnerem. Důvodem je, že ve Sněmovně jiná opoziční strana není. „Budu ale upřímný. Značná část členů SPD nesnáší Andreje Babiše, a to asi z různých důvodů. Například za to, že je to prounijní strana. Věcí je tam ale spousta,“ pronesl Okamura.

On sám se podle svých slov přes to přenáší. „Moje politika je, domluvit se s ostatními. Nemám problém spolupracovat. Priorita je ukončit vládu Petra Fialy. Nemám problém jednat s Andrejem Babiše či s kýmkoliv dalším,“ uvedl dále v pořadu šéf SPD.

„S Trikolorou jdeme letos do tří voleb, které jsou. Snažím se spojovat, funguje to. Cílem musí být nikoliv politikařit, ale spojovat společnost,“ zdůraznil. Okamura také několikrát zopakoval, že hnutí ANO je jediné ve Sněmovně, s kým je možné jednat. „Zbytek je pětikoalice,“ podotkl.

„Volí je půl milionu občanů“

Pokud by volby dopadly podle posledních volebních průzkumů, koalice ANO a SPD by se z matematického hlediska nabízela. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš však již několikrát spolupráci s SPD odmítl.

Ve zhruba polovině února však v pořadu Partie na CNN Prima News možnou spolupráci s SPD nevyloučil. Tehdy také pronesl, že chce opět kandidovat na premiéra.

„Volí je půl milionu občanů, je to legitimní strana,“ řekl Babiš a dodal, že se s hnutím Tomia Okamury neshodne v otázce referenda. V rámci blahopřání k opětovnému zvolení do čela ANO už tehdy místopředseda SPD Radim Fiala Babišovi nabídl spolupráci proti vládní koalici.

Babiš také tehdy zopakoval své ambice pro příští parlamentní volby, které se uskuteční v roce 2025. „Chceme získat tolik hlasů, že nás už nebudou moct obejít,“ nastínil Babiš. Do vlády s ODS by ANO podle Babiše nešlo, považuje ji za největšího soupeře.

Tehdy na slova Babiše reagoval i premiér Petr Fiala, který na sociální síti X zdůraznil, že bude dělat vše proti koalici ANO a SPD. „Budu dělat vše, co je v mých silách, aby tuto zemi nikdy neřídila koalice ANO a SPD,“ napsal tehdy Fiala.