ONLINE: Na setkání KSČM použil účastník akce, nejspíš pořadatel, ‚pepřák‘ na jednoho z protestujících

PRAHA Akce k prvomájovým oslavám po celé zemi právě probíhají. Netradičně na náměstí Jiřího z Poděbrad se ve středu v Praze sešli příznivci komunistů a představitelé KSČM u příležitosti Svátku práce. Na řečníky pískali a křičeli protikomunističtí demonstranti, kteří se shromáždili několik metrů za pódiem. Pořadatel dokonce použil pepřový sprej na jednoho z demonstrantů.

Prvomájového setkání se zúčastnili někteří kandidáti KSČM ve volbách do Evropského parlamentu, bývalá poslankyně Marta Semelová, nechyběl ani někdejší generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš., kterému je již 96 let.



Po prvomájovém shromáždění KSČM se strhla slovní potyčka. Jeden člověk poté použil pepřový sprej, policisté útočníka vzápětí zadrželi, řekla mluvčí pražské policie Andrea Zoulová. Kdo z aktérů incidentu patřil k přívržencům komunistů a kdo k jejich odpůrcům, není jasné. Policisté podle Zoulové politickou orientaci nezjišťovali. Ovšem redaktorka Lidových novin, která byla přítomna na náměstí, zjistila, že za zranění demonstranta údajně může jeden z pořadatelů.

Jednadvacetiletého muže, kterého sprej zasáhl, ošetřili na místě záchranáři. Mluvčí záchranné služby Jana Poštová řekla, že záchranáři na místě ošetřili mladého muže po zásahu sprejem. Převoz do nemocnice nebyl podle ní nutný.



Policie odvádí útočníka.

Lidé po celé České republice pořádají k příležitosti oslav prvního máje demonstrace, předvolební kampaně, vysokoškolský majáles i desítky slavností a dalších akcí.

Komunisté se uchýlili na náměstí Jiřího z Poděbrad kvůli rekonstrukci Křižíkovy fontány na Výstavišti, která je tradičním místem jejich setkání. S ohledem na menší prostor byl skromnější doprovodný program. Zhruba tři až čtyři stovky návštěvníků si tak k poslechu projevů a hudby dua Regent nemohly pořídit občerstvení ve stáncích KSČM, ale jedině na farmářských trzích, které otevřely opodál na obvyklém místě po straně náměstí.

Stejně jako na Výstaviště dorazili kromě účastníků akce také lidé, kteří s ní chtěli vyjádřit nesouhlas. Přímo za pódiem komunistické akce si nad schody kostela Nejsvětějšího srdce Páně rozvěsili transparenty s nápisy jako Komunisté jsou vrazi, Rudý zrůdy či transparent kladoucí rovnítko mezi symboly srpu a kladiva a hákového kříže. Proslovy narušovali skandováním hesel jako „Česko není Rusko“ či „Hanba soudruhům“.



V hlavním projevu poslanec Jiří Dolejš kritizoval situaci důchodců, ocenil zaměstnance či odboráře, zastavil se i u blížících se eurovoleb. „Svátek práce má smysl, patří těm lidem, kteří poctivě pracují,“ řekl. Demonstranti mu odpověděli pokřiky „Spojenci Babiše“ či „Václav Havel“.



Prvomájové setkání si nenechal ujít poslední předrevoluční generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš, který v srpnu oslaví 97. narozeniny. „Na těch 97 to ještě jde,“ řekl novinářům při dotazu na to, jak se cítí. Vývoj v Česku od pádu komunismu hodnotí negativně. „Nemělo k takovému převratu dojít, byli bychom dnes dál,“ prohlásil.

Vstupu do Evropské unie, od kterého dnes uplynulo 15 let, naopak Jakeš nelituje, byť by se podle něj měla unie reformovat. „Myslím, že to bylo správné, že se vstoupilo do EU. Jde o to, aby EU nechala větší práva jednotlivým státům a nechtěla to dělat všechno a nařizovat za všechny,“ uvedl. K volbám do Evropského parlamentu se chystá. „Volby jsou na to, aby k nim člověk šel. Kdo nejde, tak se zříká vlivu. Pak může nadávat, ale jen na sebe,“ konstatoval.

Situaci na náměstí kontrolovali policisté včetně několika na koních a členové antikonfliktního týmu. V prvních hodinách akce ale žádnou vyhrocenější situaci řešit nemuseli, odpůrci komunistů narušovali akci jen občasnými pokřiky.

Problém s polibkem kvůli počasí

Lidé ale budou mít letos problém políbit se pod rozkvetlou třešní. Stromy kvůli teplu odkvetly dříve než obvykle, zamilovaní tak musí do hor. Podle pověry se ženy vystavují nebezpečí, že nebudou-li políbeny na 1. máje pod rozkvetlým stromem, do roka a do dne uschnou nebo bude v ohrožení jejich ženskost, krása a plodnost. Meteorologové ale míní, že bude letos s polibkem pod rozkvetlou třešní problém. Na většině území již odkvetly. Větší šance nalézt potřebný strom je v podhůří a horách.